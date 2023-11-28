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Мошенники похитили у жителя Ревды 465 тысяч рублей

Сотрудник «Водоканала» в Ревде отдал мошенникам почти полмиллиона рублей

28 ноября 2023, 06:41
Фото: Midjourney

Мошенники похитили у жителя Ревды 465 тысяч рублей

45-летний житель Ревды перевел злоумышленникам 465 тысяч рублей, думая, что отправляет деньги на «безопасные счета». Первый раз ему позвонили 17 ноября 2023 года.

Неизвестные представились сотрудниками безопасности московского банка и сообщили, что через МФЦ случилась утечка личных данных и на имя свердловчанина оформлен кредит. Чтобы предотвратить утерю денег, их нужно обналичить и перевести на «безопасные счета», рассказали в пресс-службе МО «Ревдинский».

Мужчина отправился в банк и под руководством аферистов совершил финансовую операцию. Думая, что обналичивает деньги, горожанин на самом деле оформил кредит и тут же перевел сумму на счету, который ему продиктовали по телефону.

На следующий день свердловчанин сообразил, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Напомним, в Екатеринбурге местная жительница перевела злоумышленникам 4,5 миллиона рублей. Женщина думала, что общается со своим начальником.

Женщина в Нижнем Тагиле чуть не перевела 600 тысяч мошенникам
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