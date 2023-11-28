Сотрудник «Водоканала» в Ревде отдал мошенникам почти полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Неизвестные представились сотрудниками безопасности московского банка и сообщили, что через МФЦ случилась утечка личных данных и на имя свердловчанина оформлен кредит. Чтобы предотвратить утерю денег, их нужно обналичить и перевести на «безопасные счета», рассказали в пресс-службе МО «Ревдинский».
Мужчина отправился в банк и под руководством аферистов совершил финансовую операцию. Думая, что обналичивает деньги, горожанин на самом деле оформил кредит и тут же перевел сумму на счету, который ему продиктовали по телефону.
На следующий день свердловчанин сообразил, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.
Напомним, в Екатеринбурге местная жительница перевела злоумышленникам 4,5 миллиона рублей. Женщина думала, что общается со своим начальником.