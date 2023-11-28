«Стоит ужасная вонь». Фекальная река затопила улицу в Екатеринбурге

По словам женщины, когда УК «Народная» начала обслуживать дома, то цена содержания жилья увеличилась с 32 до 43 рублей за квадратный метр, а ассинезаторы стали приезжать реже. Это привело к переполнению двух выгребных ям. Остальные, по словам жительницы, тоже вот-вот будут переполнены.