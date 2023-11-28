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Фекальные стоки затопили улицу в Екатеринбурге

«Стоит ужасная вонь». Фекальная река затопила улицу в Екатеринбурге

28 ноября 2023, 10:01
Фото: Е1

Фекальные стоки затопили улицу в Екатеринбурге

Нечистоты заливают улицу на берегу Шарташа в Екатеринбурге. Стоки заполнили выгребные ямы в многоквартирных домах на улице Искровцев. Местная жительница заявила, что ассинезаторыне убирают проблему.

По словам женщины, новая управляющая компания получила дома на Искровцев в управление. Уже два месяца по тротуарам текут стоки, так как объемы откачки были снижены.

С каждым днем разлив увеличивается, людям приходится искать пути обхода, стоит ужасная вонь. А в 10–15 метрах находятся 24-я средняя школа и приют «Гнездышко». Такого безобразия, как за последние три-четыре года, за все предыдущие десятилетия не было! — рассказала Светлана.

Еще одна местная жительница говорит, что в районе ЧП у людей нет возможности открывать окна, так как стоит неприятный запах.

По словам женщины, когда УК «Народная» начала обслуживать дома, то цена содержания жилья увеличилась с 32 до 43 рублей за квадратный метр, а ассинезаторы стали приезжать реже. Это привело к переполнению двух выгребных ям. Остальные, по словам жительницы, тоже вот-вот будут переполнены.

Жители также переживают, что стоки могут попасть и в озеро Шарташ, до которого от места разлива менее 500 метров.

Жители также обращались в ГЖИ. Там заявили, что вывозятся жидкие бытовые отходы по мере наполнения ям, а заявки должны выполняться в течение суток. Жители рассказали, что УК должна была до 7 ноября организовать вывоз стоков, но ситуация не изменилась.

При этом при обращении Роспотребнадзора в УК заявили, что вывозят отходы согласно утвержденному графику.

Напомним, ранее нижнетагильское лесничество побывало на полях агрокомплекса"Горноуральский». Оказалось, что предприятие загрязняет навозом не только реки, но и прилегающие территории.

#Общество#Река#Затопление#Коммунальная авария#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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