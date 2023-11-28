«Стоит ужасная вонь». Фекальная река затопила улицу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
По словам женщины, новая управляющая компания получила дома на Искровцев в управление. Уже два месяца по тротуарам текут стоки, так как объемы откачки были снижены.
С каждым днем разлив увеличивается, людям приходится искать пути обхода, стоит ужасная вонь. А в 10–15 метрах находятся 24-я средняя школа и приют «Гнездышко». Такого безобразия, как за последние три-четыре года, за все предыдущие десятилетия не было! — рассказала Светлана.
Еще одна местная жительница говорит, что в районе ЧП у людей нет возможности открывать окна, так как стоит неприятный запах.
По словам женщины, когда УК «Народная» начала обслуживать дома, то цена содержания жилья увеличилась с 32 до 43 рублей за квадратный метр, а ассинезаторы стали приезжать реже. Это привело к переполнению двух выгребных ям. Остальные, по словам жительницы, тоже вот-вот будут переполнены.
Жители также переживают, что стоки могут попасть и в озеро Шарташ, до которого от места разлива менее 500 метров.
Жители также обращались в ГЖИ. Там заявили, что вывозятся жидкие бытовые отходы по мере наполнения ям, а заявки должны выполняться в течение суток. Жители рассказали, что УК должна была до 7 ноября организовать вывоз стоков, но ситуация не изменилась.
При этом при обращении Роспотребнадзора в УК заявили, что вывозят отходы согласно утвержденному графику.
Напомним, ранее нижнетагильское лесничество побывало на полях агрокомплекса"Горноуральский». Оказалось, что предприятие загрязняет навозом не только реки, но и прилегающие территории.