Трупы, упавшие деревья, отсутствие света: что известно об ураганах в регионах России

На территории некоторых муниципалитетов ввели режим ЧС. Он действует в Евпатории и Сакском районе. В результате шторма в Крыму погиб один человек, и 10 пострадали. Такие данные озвучили в МЧС. В Евпатории были эвакуированы свыше 200 жителей. Без света в Крыму из-за шторма остались порядка полумиллиона граждан. До сих пор электричества нет у порядка 90 тысяч человек.