Трупы, упавшие деревья, отсутствие света: что известно об ураганах в регионах России

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
В вечернее время 26 ноября в Крыму начался сильный шторм, были зафиксированы подтопления домов и дорог, нарушено водоснабжение, в Севастополе погибли порядка 500 морских животных из аквариума-музея. На полуострове было объявлено штормовое предупреждение. К вечеру порывы ветра достигали 40 метров в секунду.
На территории некоторых муниципалитетов ввели режим ЧС. Он действует в Евпатории и Сакском районе. В результате шторма в Крыму погиб один человек, и 10 пострадали. Такие данные озвучили в МЧС. В Евпатории были эвакуированы свыше 200 жителей. Без света в Крыму из-за шторма остались порядка полумиллиона граждан. До сих пор электричества нет у порядка 90 тысяч человек.
Ураганы наблюдались также в Краснодарском крае и Сочи. Так, в Сочи была затоплена прибрежная территория.
Штормовое предупреждение в Краснодарском крае объявляется уже на протяжении нескольких дней. Спасатели предупреждают, что возможен смерч. Также ожидаются сильные дожди и мокрый снег, ветер с порывами до 25 м/с.
26 ноября в Сочи, Адлере и Анапе сильный ветер повалил деревья, в аэропорту Сочи самолеты решили уйти на запасные аэродромы. Также произошла задержка поездов, так как деревья упали на контактную линию ж/д путей.
В Новороссийске во время шторма погиб человек. Еще одно тело было найдено во время непогоды в Сочи. Труп принесло штормом, он пролежал в воде несколько дней.
В Анапе 27 ноября отменили уроки в школах и детских садах. Это сделали из-за урагана, который повалил деревья. В тоже время в Ростовской области ввели режим повышенной готовности.