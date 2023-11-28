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Шторм накрыл Сочи и Крым и Москву

Трупы, упавшие деревья, отсутствие света: что известно об ураганах в регионах России

28 ноября 2023, 08:47
Фото: Фото: МЧС по РК

Шторм накрыл Сочи и Крым и Москву

Природные катаклизмы наблюдаются в некоторых регионах России. Шторм и ураган обрушились на Крым и Кубань, а в Москве наблюдаются снегопады и «черные метели».

В вечернее время 26 ноября в Крыму начался сильный шторм, были зафиксированы подтопления домов и дорог, нарушено водоснабжение, в Севастополе погибли порядка 500 морских животных из аквариума-музея. На полуострове было объявлено штормовое предупреждение. К вечеру порывы ветра достигали 40 метров в секунду.

Фото: Скриншот из видео главы администрации города Елены Демидовой в Telegram

На территории некоторых муниципалитетов ввели режим ЧС. Он действует в Евпатории и Сакском районе. В результате шторма в Крыму погиб один человек, и 10 пострадали. Такие данные озвучили в МЧС. В Евпатории были эвакуированы свыше 200 жителей. Без света в Крыму из-за шторма остались порядка полумиллиона граждан. До сих пор электричества нет у порядка 90 тысяч человек.

Ураганы наблюдались также в Краснодарском крае и Сочи. Так, в Сочи была затоплена прибрежная территория.

Штормовое предупреждение в Краснодарском крае объявляется уже на протяжении нескольких дней. Спасатели предупреждают, что возможен смерч. Также ожидаются сильные дожди и мокрый снег, ветер с порывами до 25 м/с.

26 ноября в Сочи, Адлере и Анапе сильный ветер повалил деревья, в аэропорту Сочи самолеты решили уйти на запасные аэродромы. Также произошла задержка поездов, так как деревья упали на контактную линию ж/д путей.

В Новороссийске во время шторма погиб человек. Еще одно тело было найдено во время непогоды в Сочи. Труп принесло штормом, он пролежал в воде несколько дней.

В Анапе 27 ноября отменили уроки в школах и детских садах. Это сделали из-за урагана, который повалил деревья. В тоже время в Ростовской области ввели режим повышенной готовности.

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#Происшествия#Ураган#Крым#Дожди#Школы#Штормовое предупреждение#Снегопады#Непогода#Севастополь#Сочи#Шторм#МЧС#Дарья Сорокина
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