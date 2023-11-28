Участников перестрелки в ТЦ в Екатеринбурге заключили под стражу

Напомним, что перестрелся случилась в вечернее время 29 ноября. Тогда в торговом центре было много посетителей. Предварительно известно, что мужчины поссорились из-за места в коридоре. На обоих завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».