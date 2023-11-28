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Под стражу заключены оба участника перестрелки в «Гринвиче» в Екатеринбурге

Участников перестрелки в ТЦ в Екатеринбурге заключили под стражу

28 ноября 2023, 13:15
Фото: 1MI

Под стражу заключены оба участника перестрелки в «Гринвиче» в Екатеринбурге

Обоих участников потасовки в ТЦ «Гринвич» заключили под стражу. Предполагаемых злоумышленников зовут Рази Халилов и Гусейн Аллахвердиев.

Он отправлен в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в Ленинском районном суде Екатеринбурга, пишут Ура.ру.

До этого под стражу был заключен первый «стрелок» — Гусейн Аллахвердиев. Оба пробудут там как минимум до 24 января.

Напомним, что перестрелся случилась в вечернее время 29 ноября. Тогда в торговом центре было много посетителей. Предварительно известно, что мужчины поссорились из-за места в коридоре. На обоих завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

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#Криминал#Ссора#Сизо#Перестрелка#Екатеринбург#ТРЦ#Дарья Сорокина
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