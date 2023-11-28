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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

Приют для животных за 50 млн рублей появится в Асбесте

В Асбесте построят приют для животных за 50 млн рублей

28 ноября 2023, 12:44
Фото: Midjourney

Приют для животных за 50 млн рублей появится в Асбесте

В Асбесте за 50 млн рублей построят приют для животных. Средства будут выделены из бюджета Свердловской области.

В приюте одновременно смогут содержать до 272 бродячих собак, сообщает департамент информационной политики региона.

Также отмечается, что в Свердловской области разработан план мероприятий по созданию приютов для животных. Согласно нему, запланировано строительство в муниципалитетах шести приютов для животных до 2026 года.

По словам директора департамента ветеринарии региона Евгения Туршкина, строительство в Асбесте начнется уже в этом году. Аналогичные объекты в будущем появятся в Алапаевском, Верхнесалдинском, Верхотурском, Первоуральском и Сысертском районах.

Отмечается, что в 2023 году на отлов, содержание и ветеринарное сопровождение улиыных животных в регионе было направлено более 100 млн рублей.

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#Общество#Асбест#Строительство#Бродячие собаки#Собаки#Приют#Бездомные собаки#Отлов животных#Дарья Сорокина
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