В Асбесте построят приют для животных за 50 млн рублей

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В приюте одновременно смогут содержать до 272 бродячих собак, сообщает департамент информационной политики региона.
Также отмечается, что в Свердловской области разработан план мероприятий по созданию приютов для животных. Согласно нему, запланировано строительство в муниципалитетах шести приютов для животных до 2026 года.
По словам директора департамента ветеринарии региона Евгения Туршкина, строительство в Асбесте начнется уже в этом году. Аналогичные объекты в будущем появятся в Алапаевском, Верхнесалдинском, Верхотурском, Первоуральском и Сысертском районах.
Отмечается, что в 2023 году на отлов, содержание и ветеринарное сопровождение улиыных животных в регионе было направлено более 100 млн рублей.