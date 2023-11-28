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Труп полицейского найден в лесу в Свердловской области

В Новой Ляле в лесу нашли тело полицейского. До этого он был на корпоративе

28 ноября 2023, 10:03
Фото: 1MI

Труп полицейского найден в лесу в Свердловской области

В лесу в Новой Ляле было найдено тело полицейского, который ранее ушел с корпоратива. Умершим оказался сотрудник ГИБДД Андрей Сальников.

Известно, что 24 ноября у стражей порядка был корпаратив на стрельбище, об этом сообщает анонимный источник Ура.ру.

Стояло много машин, играла музыка. Андрей крепко выпил и пошел домой. А сам, видимо, заплутал в лесу и замерз, — рассказал инсайдер.

Начальник свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил смерть коллеги. Он отметил, что его смерть не связана со служебной деятельностью. На тот момент он был в отпуске, и не был в рабочей форме.

Жена умершего Андрея Сальникова Надежда сообщила, что прощание состоится 29 ноября.

Ранее сообщалось, что в Верхних Сергах было найдено тело подростка. Предварительно известно, что 16-летний юноша покончил с собой.

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