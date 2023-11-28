В Новой Ляле в лесу нашли тело полицейского. До этого он был на корпоративе

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Известно, что 24 ноября у стражей порядка был корпаратив на стрельбище, об этом сообщает анонимный источник Ура.ру.
Стояло много машин, играла музыка. Андрей крепко выпил и пошел домой. А сам, видимо, заплутал в лесу и замерз, — рассказал инсайдер.
Начальник свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил смерть коллеги. Он отметил, что его смерть не связана со служебной деятельностью. На тот момент он был в отпуске, и не был в рабочей форме.
Жена умершего Андрея Сальникова Надежда сообщила, что прощание состоится 29 ноября.
Ранее сообщалось, что в Верхних Сергах было найдено тело подростка. Предварительно известно, что 16-летний юноша покончил с собой.