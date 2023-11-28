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Мэр из ХМАО признался в пьяной езде

«Вдвойне виноват»: мэр из ХМАО покаялся в пьяной езде

28 ноября 2023, 10:24
Фото: 1MI

Мэр из ХМАО признался в пьяной езде

Глава Березовского района ХМАО Павел Артеев признался в том, что он сел за руль в нетрезвом состоянии.

Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте». Чиновник рассказал, что он сильно раскаивается, и готов понести наказание.

По словам Павла Артеева, пьяным за руль он сел в ночь с 24 на 25 ноября, когда находился в поселке Березово.

Я управлял в состоянии алкогольного опьянения личным автомобилем, был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Вдвойне виноват перед вами, что являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, — написал Артеев.

На признание глава района решился для того, чтобы избежать слухов вокруг этой темы. Он отметил, что такое поведение недостойное, и что ситуация серьезная. Тем не менее он сожалеет о случившемся.

В комментариях под постом чиновника пользователи поддержали его в том, что он смог во всем сознаться. Одна из местных жительниц предложила главе заасфальтировать все улицы в том самом поселке, чтобы загладить свою вину.

Однако нашлись и пользователи, которые высказали осуждение.

Что в головах у комментаторов? Хорошо, что ему встретились сотрудники ДПС, а не ваши дети, переходящие проезжую часть, — написал пользователь Руслан.
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#Происшествия#Мэр#Автомобиль#ХМАО#Чиновник#ДПС#Госавтоинспекция#Березовский район#Пьяная езда#Дарья Сорокина#Нетрезвое состояние
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