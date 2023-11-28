«Вдвойне виноват»: мэр из ХМАО покаялся в пьяной езде

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте». Чиновник рассказал, что он сильно раскаивается, и готов понести наказание.
По словам Павла Артеева, пьяным за руль он сел в ночь с 24 на 25 ноября, когда находился в поселке Березово.
Я управлял в состоянии алкогольного опьянения личным автомобилем, был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Вдвойне виноват перед вами, что являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, — написал Артеев.
На признание глава района решился для того, чтобы избежать слухов вокруг этой темы. Он отметил, что такое поведение недостойное, и что ситуация серьезная. Тем не менее он сожалеет о случившемся.
В комментариях под постом чиновника пользователи поддержали его в том, что он смог во всем сознаться. Одна из местных жительниц предложила главе заасфальтировать все улицы в том самом поселке, чтобы загладить свою вину.
Однако нашлись и пользователи, которые высказали осуждение.
Что в головах у комментаторов? Хорошо, что ему встретились сотрудники ДПС, а не ваши дети, переходящие проезжую часть, — написал пользователь Руслан.