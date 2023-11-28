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Published Сегодня, 13:29

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Updated Сегодня, 13:31

Житель Каменска-Уральского погиб на СВО

«Занимался тяжелой атлетикой»: в зоне СВО погиб житель Каменска-Уральского

28 ноября 2023, 13:29
Фото: Администрация Каменска-Уральского

Житель Каменска-Уральского погиб на СВО

На СВО скончался 28-летний житель Каменска-Уральского Владислав Сергин. Он погиб 19 ноября в районе села Красногоровка, выполняя боевую задачу.

Мужчина родился и вырос в Каменске-Уральском, сообщили в администрации. Учился в школе №16, а затем в №38. Любил спорт и занятия тяжелой атлетикой.

После школы Владислав отучился в радиотехникуме. На срочной службе был назначен в войска связи и стал связистом. В Каменске-Уральском он трудился на одном из предприятий.

В администрации отметили, что он был добрым и отважным человеком. Во время службы Владислав удостоился Почетного знака «За службу в разведке». Посмертно его наградили орденом Мужества.

Прощание с Владиславом состоится 29 ноября на Аллее славы в 12.00. Похоронят его на аллее Почетных граждан на Волковском кладбище.

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