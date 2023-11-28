Запастись деньгами и терпением: сколько стоит ремонт однушки в Нижнем Тагиле

Теперь серьезная работа в квартире предстоит с коммуникациями. Важно проверить проводку: если она безопасна, то и переделывать не нужно. Если потребуется замена, то мастеру по-хорошему нужно заменить все провода от щитка, сделать штробы и все необходимые работы. На однокомнатную квартиру с учетов работы (12 тысяч рублей) это обойдется от 30 тысяч рублей в зависимости от нюансов при работе: от демонтажа старой до прокладки новой.