Запастись деньгами и терпением: сколько стоит ремонт однушки в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Для материала мы брали условную однокомнатную квартиру в Нижнем Тагиле площадью 32 квадратных метра. Запросы тех, кто эту однушку ремонтирует, — достойный ремонт жилья «не за миллион рублей».
Из общего: специалисты уже все давно просчитали, и они уверенно могут сказать, что по нашему запросу ремонт в однушке можно рассчитать по формуле: 10000 рублей за квадратный метр. Итого на стандартный ремонт понадобится около 320 тысяч рублей.
Мы попытались описать нюансы в ремонте: из чего он складывается и какая у какой услуги цена. Все цифры усредненные и рассчитываются индивидуально, говорят специалисты.
Любой ремонт начинается с входной двери, уверен собеседник редакции TagilCity.ru Михаил из строительной сферы. Важно, чтобы дверь нельзя было назвать «консервной банкой».
Она должна быть шумоизоляционной, антивандальной и чтобы замки невозможно было вскрыть. Такая дверь с монтажом обойдется в среднем в 50 тысяч рублей минимум, если брать базовые «заводские» характеристики. Кастомизация входной двери, то есть оформление внутри и более усовершенствованные замки, вообще будет стоить от 100 тысяч рублей. Хорошая дверь с сейфовым замком — то, что обязательно нужно иметь в квартире и на чем нельзя экономить, — пояснил Михаил.
После замены двери по правилам нужно поменять в помещении окна. В однушке в среднем два окна — трехстворчатое и двухстворчатое. Установка окон в Нижнем Тагиле в однокомнатной квартире обойдется около 15 тысяч рублей.
Теперь серьезная работа в квартире предстоит с коммуникациями. Важно проверить проводку: если она безопасна, то и переделывать не нужно. Если потребуется замена, то мастеру по-хорошему нужно заменить все провода от щитка, сделать штробы и все необходимые работы. На однокомнатную квартиру с учетов работы (12 тысяч рублей) это обойдется от 30 тысяч рублей в зависимости от нюансов при работе: от демонтажа старой до прокладки новой.
Коммуникации это еще и водопроводные трубы. Их замена, установка водорозеток для техники также обойдется в среднем от 15 тысяч рублей.
После можно приступить к ремонту в ванной — выложить плитку на стены и пол. За работу берут 600-1200 рублей за квадратный метр, пояснил собеседник редакции — строитель Михаил. Все работы обойдутся около 20 тысяч рублей с закупкой материалов.
Когда с коммуникациями покончено, переходим к выравниванию стен. Работа штукатурщика оценивается также в квадратных метрах — от 350 рублей. Покупка материалов — от 10 тысяч в лучшем случае. Так что работа по стенам обойдется от 30 тысяч рублей в однокомнатной квартире.
После выравнивания стен можно заняться монтажом межкомнатной двери. В однокомнатной квартире их минимум две — в ванную и на кухню. Установка двух хороших дверей обойдется — от 20 000 рублей за двери и монтаж от 3 тысяч рублей за штуку. Итого от 26 тысяч рублей нужно отдать за двери.
Приступим к замене батарей: представим, что в нашей однушке они пришли в негодность. Если обратится в ЖЭК, то демонтаж и установка одного радиатора стоит от 2 000 до 4 000 рублей. В однокомнатную квартиру понадобится три батареи стоимостью от 6 до 12 тысяч в зависимости от количества секций. Таким образом, все обойдется от 8 до 16 тысяч рублей.
Не забываем считать и комплектующие — кронштейны, шаровые краны, краны Маевского, заглушки, паклю, трубы. Процесс не быстрый, управляемся за полный рабочий день в одной квартире, — поделился с редакцией сантехник Евгений.
Перейдем к покрытию стен. На ум сразу же приходят обои, но мы решили заказать более долговечное и интересное решение — декоративное покрытие.
Покрытие декоративкой стоит от 500 рублей за квадратный метр. Бывает в Тагиле и больше берут — от 650, но у меня такой ценник. Плюс подготовка стен — штукатуркой. Декоративное покрытие гораздо лучше и долговечнее обоев, она хорошо смотрится в интерьере, и наносится без швов. Если нанести воск, то ее можно протирать, мыть. Они сейчас по качеству не очень идут, это бумага. Я могу сделать рисунок, не как у всех. Если обои — стандартное решение, то декоративку можно сделать индивидуально. Есть большой выбор — начиная от тонких и заканчивая плотными, — рассказала корреспонденту мастер по декоративному покрытию из Нижнего Тагила Наталья.
Площадь по стенам составляет 43 квадрата, поэтому материал и работа будет стоить — от 35 тысяч рублей.
Один из калькуляторов натяжных потолков в Нижнем Тагиле для нашей однокомнатной квартиры выдал с учетом монтажа светильников, отверстий для труб и матового покрытия примерную цену с установкой — 12 тысяч рублей.
Покупка ламината, желательно влагоустойчивого, составит около 35 тысяч рублей, монтаж обойдется от 300 рублей за квадратный метр. Итого полы обойдутся в 45 тысяч рублей. Можно сэкономить и купить линолеум.
Теперь можно покупать мебель и отмечать новоселье. По нашим подсчетам сумма ремонта составит 329 тысяч рублей. Получается, что формула работает.
Лайфхак: есть вариант отдать специалисту определенную сумму и заказать дизайн-проект, в который войдут все тонкости реконструкции будущего жилища. Хороший дизайнер берет за проект от 3000 рублей за квадратный метр. Итого на квартиру, которую мы «ремонтируем», понадобится порядка 96 тысяч рублей. Владельцы однокомнатной квартиры, вероятно, захотят сэкономить на проекте и все рассчитывать и продумывать самостоятельно, но на это им придется потратить много своего личного времени.
В него входит вся необходимая документация: обмерный план, демонтаж, монтаж, план подключения сантехники, план розеток и электро-выводов и многое другое. Также я занимаюсь подбором материалов. Обычно в план не включена инженерия: вентиляция, кондиционирование, пожарная безопасность и манипуляции с газом, — рассказала редакции TagilCity.ru дизайнер Марина из Екатеринбурга.