Жители Екатеринбурга пожаловались на огромные счета за воду и свет в подъездах

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
По словам одной из местных жительниц, в управляющей компании жильцам ответили, что перерасчет был сделан по показаниям домовых счетчиков, пишет Е1.
Ранее, в марте 2023 года, жителям уже делали перерасчет, однако тогда сумма повысилась только на три тысячи рублей. В УЖК Орджоникидзевского района объяснили, что причина огромных счетов — новая схема корректировки счетчиков.
Счетчики раньше корректировались в этом доме раз в год, однако на собрании собственников было решено проводить это ежемесячно. Для того, чтобы перейти на новый алгоритм, понадобилось корректировать несколько предыдущих месяцев. В связи с этим суммы перерасчета получились большими.
Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге пожилая пара получила квитанцию об оплате коммунальных услуг. Сумма составляла 150 тысяч рублей. Пенсионеры намерены обращаться в суд.