Жители Екатеринбурга пожаловались на огромные счета за воду и свет в подъездах

Счетчики раньше корректировались в этом доме раз в год, однако на собрании собственников было решено проводить это ежемесячно. Для того, чтобы перейти на новый алгоритм, понадобилось корректировать несколько предыдущих месяцев. В связи с этим суммы перерасчета получились большими.