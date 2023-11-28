tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:18

Published Сегодня, 04:18

Modified Сегодня, 04:18

Updated Сегодня, 04:18

Жителям Екатеринбурга приходят большие счета за ЖКХ

Жители Екатеринбурга пожаловались на огромные счета за воду и свет в подъездах

28 ноября 2023, 04:18
Фото: Midjourney

Жителям Екатеринбурга приходят большие счета за ЖКХ

Жителям многоквартирного дома на Уралмаше в Екатеринбурге приходят квитанции, в которых указаны крупные перерасчеты на 10-15 тысяч рублей за общедомовое потребление.

По словам одной из местных жительниц, в управляющей компании жильцам ответили, что перерасчет был сделан по показаниям домовых счетчиков, пишет Е1.

Ранее, в марте 2023 года, жителям уже делали перерасчет, однако тогда сумма повысилась только на три тысячи рублей. В УЖК Орджоникидзевского района объяснили, что причина огромных счетов — новая схема корректировки счетчиков.

Счетчики раньше корректировались в этом доме раз в год, однако на собрании собственников было решено проводить это ежемесячно. Для того, чтобы перейти на новый алгоритм, понадобилось корректировать несколько предыдущих месяцев. В связи с этим суммы перерасчета получились большими.

Напомним, в июне 2023 года в Екатеринбурге пожилая пара получила квитанцию об оплате коммунальных услуг. Сумма составляла 150 тысяч рублей. Пенсионеры намерены обращаться в суд.

В Свердловской области придумали способ снижения расходов на ЖКХ
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге заведено уголовное дело за подложные документы по оплате ЖКХСтали известны тарифы на электричество в Свердловской области в 2024 годуУК не смотрят прогноз погоды? Тагильчане массово жалуются на гололед во дворах
#Общество#Вода#ЖКХ#Управляющая компания#Уралмаш#Жильцы#Жалобы#Коммунальные услуги#Квитанции#Свет#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Счета
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: превышение формальдегида и завод-нарушитель
Вчера, 13:45
Прогулки по Тагилу. Гальянка: от аэродрома до культурно-образовательного центра
Вчера, 02:40
«Страшная и нелепая смерть»: мастер по росписи подносов ушла из жизни в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:13
Что думают о возможном запрете абортов простые жители Нижнего Тагила и специалисты?
23 ноября, 11:56
Когда пройдет прямая линия губернатора в Свердловской области
Вчера, 15:10
Кто вернулся на родину: в мэрии отчитались о миграционной ситуации в Нижнем Тагиле
24 ноября, 17:10