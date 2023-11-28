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Жители Пермского края предпочитают приобретать медицинские препараты со скидками

Жители Пермского края предпочитают приобретать медицинские препараты со скидками

28 ноября 2023, 04:15
Фото: пресс-служба Здравсити
Пермский край вошел в число лидеров по экономии трат на лекарственные препараты: в среднем ежемесячные частные расходы одного жителя региона на покупку аптечных товаров составили 612 рублей.

По данным исследования аналитического агентства AlphaRM, этот результат стал одним из самых низких среди регионов Приволжского округа за первые три квартала 2023 года. Об этом сообщает properm.ru.

Еще меньше денег оставляют в аптеках жители Чувашии — здесь средние ежемесячные траты каждого жителя на лекарства составляют 610 ₽. Меньше всего на аптечных препаратах экономит население Нижегородской области, где каждый житель тратит на лекарства в среднем 869 рублей в месяц. В целом по ПФО средний показатель составляет 697 рублей.

По сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года, в текущем году средний объем расходов на фармакологические препараты вырос для жителей Пермского края на 3%.

С учетом общего роста затрат покупатели все чаще стали уделять внимание скидкам, что затронуло и лекарственный ассортимент аптек.

Согласно заявлению Бориса Попова, гендиректора «Здравсити», следствием роста чувствительности потребителей к ценам на лекарства стало расширение перечня применяемых промомеханик. К примеру, доля акционных предложений на аптечном маркетплейсе «Здравсити» достигала в минувшем году только 18%, а в этом году она составила неполных 25% от всего ассортимента. Глубина дисконта также увеличилась и достигла для ряда товаров 80%.

Сообщается, что в Пермском крае растет популярность интернет-аптек в качестве канала поиска необходимых лекарств. Виртуальная площадка позволяет в комфортных условиях производить сравнение цен множества производителей на препараты с одинаковым действующим веществом (МНН). Таким образом, у покупателя появляется возможность ориентироваться при выборе лекарства на объемы своего кошелька, а не на предложения фармацевтов.

Например, при выборе эффективного противоязвенного препарата для ЖКТ на основе идентичного МНН поисковик одного из онлайн-ресурсов выдал десятки товаров по цене от 48 до 461 рубля. Стоимость лекарств на основе парацетамола, назначаемых при ОРВИ, и вовсе колеблется от 19 до сотен рублей за упаковку. Специалисты рекомендуют напоминать врачам о необходимости выписывать рецепты с указанием действующего вещества, чтобы при покупке медпрепаратов не переплачивать за торговые марки.

Ссылка на результаты исследования агентства Alpharm опубликованы на сайте

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