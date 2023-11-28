Жители Пермского края предпочитают приобретать медицинские препараты со скидками

Например, при выборе эффективного противоязвенного препарата для ЖКТ на основе идентичного МНН поисковик одного из онлайн-ресурсов выдал десятки товаров по цене от 48 до 461 рубля. Стоимость лекарств на основе парацетамола, назначаемых при ОРВИ, и вовсе колеблется от 19 до сотен рублей за упаковку. Специалисты рекомендуют напоминать врачам о необходимости выписывать рецепты с указанием действующего вещества, чтобы при покупке медпрепаратов не переплачивать за торговые марки.