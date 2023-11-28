Жители Пермского края предпочитают приобретать медицинские препараты со скидками

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
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Updated Сегодня, 04:15
По данным исследования аналитического агентства AlphaRM, этот результат стал одним из самых низких среди регионов Приволжского округа за первые три квартала 2023 года. Об этом сообщает properm.ru.
Еще меньше денег оставляют в аптеках жители Чувашии — здесь средние ежемесячные траты каждого жителя на лекарства составляют 610 ₽. Меньше всего на аптечных препаратах экономит население Нижегородской области, где каждый житель тратит на лекарства в среднем 869 рублей в месяц. В целом по ПФО средний показатель составляет 697 рублей.
По сравнению с первыми девятью месяцами прошлого года, в текущем году средний объем расходов на фармакологические препараты вырос для жителей Пермского края на 3%.
С учетом общего роста затрат покупатели все чаще стали уделять внимание скидкам, что затронуло и лекарственный ассортимент аптек.
Согласно заявлению Бориса Попова, гендиректора «Здравсити», следствием роста чувствительности потребителей к ценам на лекарства стало расширение перечня применяемых промомеханик. К примеру, доля акционных предложений на аптечном маркетплейсе «Здравсити» достигала в минувшем году только 18%, а в этом году она составила неполных 25% от всего ассортимента. Глубина дисконта также увеличилась и достигла для ряда товаров 80%.
Сообщается, что в Пермском крае растет популярность интернет-аптек в качестве канала поиска необходимых лекарств. Виртуальная площадка позволяет в комфортных условиях производить сравнение цен множества производителей на препараты с одинаковым действующим веществом (МНН). Таким образом, у покупателя появляется возможность ориентироваться при выборе лекарства на объемы своего кошелька, а не на предложения фармацевтов.
Например, при выборе эффективного противоязвенного препарата для ЖКТ на основе идентичного МНН поисковик одного из онлайн-ресурсов выдал десятки товаров по цене от 48 до 461 рубля. Стоимость лекарств на основе парацетамола, назначаемых при ОРВИ, и вовсе колеблется от 19 до сотен рублей за упаковку. Специалисты рекомендуют напоминать врачам о необходимости выписывать рецепты с указанием действующего вещества, чтобы при покупке медпрепаратов не переплачивать за торговые марки.
Ссылка на результаты исследования агентства Alpharm опубликованы на сайте