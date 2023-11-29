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12 человек пострадали в массовом ДТП с 40 автомобилями в Свердловской области

20 автомобилей столкнулись на ЕКАДе из-за гололеда. 12 человек пострадали

29 ноября 2023, 06:52
Фото: 1MI

12 человек пострадали в массовом ДТП с 40 автомобилями в Свердловской области

На ЕКАДе случилось несколько ДТП из-за гололеда. Есть пострадавшие. Аварии произошли утром 29 ноября 2023 года.

Накануне в регионе шли обильные снегопады, а утром 29 ноября начался дождь. В связи с этим дороги стали скользкими, из-за чего на ЕКАДе произошли столкновения между автомобилями, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

В произошедших авариях пострадали 12 человек. Девятерых пострадавших увезли в больницы, некоторые получили серьезные травмы. Среди них два пассажира автобуса, который столкнулся с грузовиком КАМАЗ.

Видео: Telegram-канал «Урал Мэш»

Так, транспортное движение от Челябинского до Полевского тракта было перекрыто. На место ЧП приехала машина реанимации. По словам очевидцев, некоторые автомобили съехали в кювет, а на дорогах из-за перекрытия образовалась огромная пробка.

Напомним, 26 ноября 2023 года на ЕКАД произошла авария между двумя автомобилями. Двое человек скончались, пострадавшего ребенка доставили в медучреждение.

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