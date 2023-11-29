20 автомобилей столкнулись на ЕКАДе из-за гололеда. 12 человек пострадали

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Накануне в регионе шли обильные снегопады, а утром 29 ноября начался дождь. В связи с этим дороги стали скользкими, из-за чего на ЕКАДе произошли столкновения между автомобилями, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
В произошедших авариях пострадали 12 человек. Девятерых пострадавших увезли в больницы, некоторые получили серьезные травмы. Среди них два пассажира автобуса, который столкнулся с грузовиком КАМАЗ.
Так, транспортное движение от Челябинского до Полевского тракта было перекрыто. На место ЧП приехала машина реанимации. По словам очевидцев, некоторые автомобили съехали в кювет, а на дорогах из-за перекрытия образовалась огромная пробка.
Напомним, 26 ноября 2023 года на ЕКАД произошла авария между двумя автомобилями. Двое человек скончались, пострадавшего ребенка доставили в медучреждение.