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Блогер из Краснотурьинска рассказал о пропаже украшений его погибшей жены

Блогер Лещев из Краснотурьинска заявил о пропаже цепочки и кольца его погибшей жены

29 ноября 2023, 04:03
Фото: 1MI

Блогер из Краснотурьинска рассказал о пропаже украшений его погибшей жены

В Краснотурьинске блогер Александр Лещев рассказал, что пропали золотые цепочка и обручальное кольцо, которые принадлежали его супруге, погибшей в аварии.

По словам Лещева, кольцо он подарил своей жене во время свадьбы. Он сообщил о пропаже следователю и намерен разбираться в этой ситуации, подключив к делу своих юристов. Об этом блогер рассказал у себя на странице в социальной сети.

Подписчики блогера после его публикации о пропаже золотых украшений стали писать о том, что случались инциденты, когда у их родственников крали вещи после дорожных происшествий.

Напомним, 15 ноября 2023 года на Серовском тракте произошла авария с участием фуры и автобуса. Восемь человек пострадали, а двое скончались на месте происшествия. Среди погибших была жена Лещева.

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