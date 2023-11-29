Блогер Лещев из Краснотурьинска заявил о пропаже цепочки и кольца его погибшей жены

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
По словам Лещева, кольцо он подарил своей жене во время свадьбы. Он сообщил о пропаже следователю и намерен разбираться в этой ситуации, подключив к делу своих юристов. Об этом блогер рассказал у себя на странице в социальной сети.
Подписчики блогера после его публикации о пропаже золотых украшений стали писать о том, что случались инциденты, когда у их родственников крали вещи после дорожных происшествий.
Напомним, 15 ноября 2023 года на Серовском тракте произошла авария с участием фуры и автобуса. Восемь человек пострадали, а двое скончались на месте происшествия. Среди погибших была жена Лещева.