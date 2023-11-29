Дома у Южного автовокзала в Екатеринбурге снесут. Что появится вместо них?

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:01
Данный проект уже утвердил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Воплощать в жизнь его будут на протяжении семи этапов, которые продлятся до 2035 года. Во время первого этапа будут построены многоэтажки с территориями общественного пользования и подземной парковкой.
Во втором этапе будет продолжаться строительство многоэтажных домов, а также будет возведен детский сад, рассчитанный на 150 мест. В течение третьего этапа появится еще один садик, который будет рассчитан на 225 мест. Кроме того, планируется еще открыть школу.
По словам одной из местных жительниц, им еще официально о сносе домов не сообщали, однако разговоры об этом идут давно, пишет Ура.ру.
Напомним, в Нижнем Тагиле снесут многоквартирный дом на улице Черных, который был признан аварийным.