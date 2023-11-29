tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:01

Updated Сегодня, 05:01

Кварталы возле Южного автовокзала в Екатеринбурге попали под снос

Дома у Южного автовокзала в Екатеринбурге снесут. Что появится вместо них?

29 ноября 2023, 05:01
Фото: 1MI

Кварталы возле Южного автовокзала в Екатеринбурге попали под снос

В Екатеринбурге начнут сносить частные дома в кварталах около Южного автовокзала. На их месте построят многоэтажки.

Данный проект уже утвердил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Воплощать в жизнь его будут на протяжении семи этапов, которые продлятся до 2035 года. Во время первого этапа будут построены многоэтажки с территориями общественного пользования и подземной парковкой.

Во втором этапе будет продолжаться строительство многоэтажных домов, а также будет возведен детский сад, рассчитанный на 150 мест. В течение третьего этапа появится еще один садик, который будет рассчитан на 225 мест. Кроме того, планируется еще открыть школу.

По словам одной из местных жительниц, им еще официально о сносе домов не сообщали, однако разговоры об этом идут давно, пишет Ура.ру.

Напомним, в Нижнем Тагиле снесут многоквартирный дом на улице Черных, который был признан аварийным.

В Екатеринбурге сносят двухэтажные дома, построенные в конце 40-х годов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге снесут дома для строительства школыПинаев рассказал о проекте строительства детсада и спорткомплекса в Нижнем ТагилеВ Екатеринбурге появится новый жилой район
#Общество#Город#Строительство#Школа#Проект#Частный сектор#Алексей Орлов#Снос#Дома#Южный автовокзал#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Снос зданий#Многоэтажки#Детский сад
Подпишитесь
Запастись деньгами и терпением: сколько стоит ремонт однушки в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:39
Школы и детсады Нижнего Тагила собирают подарки для детей из пограничных застав
Вчера, 17:30
Кто вернулся на родину: в мэрии отчитались о миграционной ситуации в Нижнем Тагиле
24 ноября, 17:10
Не успел обзавестись собственной семьей: 21-летний тагильчанин погиб на СВО
Вчера, 05:45
Путин призвал сделать многодетность нормой жизни
Вчера, 16:54
Прогулки по Тагилу. Гальянка: от аэродрома до культурно-образовательного центра
27 ноября, 02:40