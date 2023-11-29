Дома у Южного автовокзала в Екатеринбурге снесут. Что появится вместо них?

Во втором этапе будет продолжаться строительство многоэтажных домов, а также будет возведен детский сад, рассчитанный на 150 мест. В течение третьего этапа появится еще один садик, который будет рассчитан на 225 мест. Кроме того, планируется еще открыть школу.