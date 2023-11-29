Доставили с мигалками: в Екатеринбурге экипаж ДПС помог добраться женщине в роддом

Сотрудники полиции пояснили, что в городе были пробки. Во время патрулирования к ним подошел мужчина, сказал, что у его беременной жены начались схватки, и попросил помочь сопроводить их в перинатальный центр. Госавтоинспекторы использовали проблесковые маячки и звуковые сигналы.