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Сотрудники ГИБДД помогли рожающей женщине добраться до больницы

Доставили с мигалками: в Екатеринбурге экипаж ДПС помог добраться женщине в роддом

29 ноября 2023, 12:24
Фото: 1MI

Сотрудники ГИБДД помогли рожающей женщине добраться до больницы

24 ноября в Екатеринбурге у женщины начались схватки. Ее муж попросил помощи у экипажа ГИБДД, чтобы вовремя добраться до роддома.

Сотрудники полиции пояснили, что в городе были пробки. Во время патрулирования к ним подошел мужчина, сказал, что у его беременной жены начались схватки, и попросил помочь сопроводить их в перинатальный центр. Госавтоинспекторы использовали проблесковые маячки и звуковые сигналы.

Екатеринбурженка родила мальчика весом чуть более трех килограмм. Экипаж ДПС приехал встречать ее из больницы. Женщина искренне поблагодарила их за оказанную помощь, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, ранее жительница Екатеринбурга чуть не родила в машине у аэропорта Кольцово. Ей также помогли полицейские, организовав аварийный коридор.

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