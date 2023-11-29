Доставили с мигалками: в Екатеринбурге экипаж ДПС помог добраться женщине в роддом

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Сотрудники полиции пояснили, что в городе были пробки. Во время патрулирования к ним подошел мужчина, сказал, что у его беременной жены начались схватки, и попросил помочь сопроводить их в перинатальный центр. Госавтоинспекторы использовали проблесковые маячки и звуковые сигналы.
Екатеринбурженка родила мальчика весом чуть более трех килограмм. Экипаж ДПС приехал встречать ее из больницы. Женщина искренне поблагодарила их за оказанную помощь, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Напомним, ранее жительница Екатеринбурга чуть не родила в машине у аэропорта Кольцово. Ей также помогли полицейские, организовав аварийный коридор.