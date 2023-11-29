Двух таджиков поймали в Нижнем Тагиле на распространении наркотиков

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Их обвиняют по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Следствие полагает, что летом 2023 года 19–летний молодой человек приехал в Россию, чтобы работать. Он не смог найти работу с достойной зарплатой и обратился к знакомому за помощью. Тот предложил ему заниматься созданием закладок из наркотиков.
Тогда житель Таджикистана снял квартиру в Екатеринбурге. Спустя время к нему приехал 26-летний приятель. Незаконной деятельносью они занялись вместе.
Полученные деньги они тратили на личные нужды и на оплату аренды квартиры. Часть средств они отправляли родным в Таджикистан. Кроме того, они купили машину Lada.
27 августа им нужно было забрать крупную партию наркотиков из Нижнего Тагила, однако их машины была остановлена сотрудниками ГИБДД. Они и нашли у мужчин сверток с запрещенкой.
Обоим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 за распространение наркотиков. Теперь им грозит пожизненный срок. Их машину конфискуют в пользу государства.
Ранее сообщалось, что мужчине из Первоуральска угрожают наркоторговцы из-за того, что он сдал в полицию крупную партию наркотиков и нарколабораторию.