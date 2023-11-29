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Двое мужчин задержаны за «закладки» наркотиков в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

Двух таджиков поймали в Нижнем Тагиле на распространении наркотиков

29 ноября 2023, 08:54
Фото: 1MI

Двое мужчин задержаны за «закладки» наркотиков в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Таджикистана. Их обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Оба были пойманы в Нижнем Тагиле.

Их обвиняют по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Следствие полагает, что летом 2023 года 19–летний молодой человек приехал в Россию, чтобы работать. Он не смог найти работу с достойной зарплатой и обратился к знакомому за помощью. Тот предложил ему заниматься созданием закладок из наркотиков.

Тогда житель Таджикистана снял квартиру в Екатеринбурге. Спустя время к нему приехал 26-летний приятель. Незаконной деятельносью они занялись вместе.

Полученные деньги они тратили на личные нужды и на оплату аренды квартиры. Часть средств они отправляли родным в Таджикистан. Кроме того, они купили машину Lada.

27 августа им нужно было забрать крупную партию наркотиков из Нижнего Тагила, однако их машины была остановлена сотрудниками ГИБДД. Они и нашли у мужчин сверток с запрещенкой.

Обоим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 за распространение наркотиков. Теперь им грозит пожизненный срок. Их машину конфискуют в пользу государства.

Ранее сообщалось, что мужчине из Первоуральска угрожают наркоторговцы из-за того, что он сдал в полицию крупную партию наркотиков и нарколабораторию.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Криминал#Задержание#Наркотики#Конфискация#Дарья Сорокина
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