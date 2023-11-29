Генерал из Екатеринбурга отправлен в колонию за изнасилование школьницы

Генерал-майор Рамиль Гилязов был известен в Екатеринбурге как командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке. Ранее он был главой управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа. Задержали его в 2022 году вместе с остальными фигурантами дела.