Генерал из Екатеринбурга отправлен в колонию за изнасилование школьницы

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Онколог Иван Собачев на оглашение приговора не явился. Ему назначили девять лет лишения свободы. Гилязову дали 12 лет колонии, Гортинской — восемь.
Все трое признаны виновными в изнасиловании, насильственных действиях и склонении к употреблению запрещенных веществ. Об этом сообщает Свердловский облсуд.
Генерал-майор Рамиль Гилязов был известен в Екатеринбурге как командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке. Ранее он был главой управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа. Задержали его в 2022 году вместе с остальными фигурантами дела.