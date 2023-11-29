tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Генералу из Екатеринбурга вынесен приговор за изнасилование школьницы

Генерал из Екатеринбурга отправлен в колонию за изнасилование школьницы

29 ноября 2023, 07:14
Фото: Midjourney

Генералу из Екатеринбурга вынесен приговор за изнасилование школьницы

В Екатеринбурге Чкаловский суд отправил в колонию генерала в отставке Рамиля Гилязова, риелтора Оксану Гортинскую и онколога Ивана Собачева. Они обвиняются в изнасиловании 15-летней девушки.

Онколог Иван Собачев на оглашение приговора не явился. Ему назначили девять лет лишения свободы. Гилязову дали 12 лет колонии, Гортинской — восемь.

Все трое признаны виновными в изнасиловании, насильственных действиях и склонении к употреблению запрещенных веществ. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Генерал-майор Рамиль Гилязов был известен в Екатеринбурге как командир крупного армейского соединения в 32-м военном городке. Ранее он был главой управления боевой подготовки Объединенного стратегического командования Южного военного округа. Задержали его в 2022 году вместе с остальными фигурантами дела.

13-летняя девочка была изнасилована в подъезде в одном из домов Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Изнасиловавший шваброй мужчину свердловчанин Бугаенко скрывается от силовиковПосетителя ресторана в Свердловской области изнасиловали шваброй во время поминокВ Башкортостане мужчина изнасиловал и убил вышедшую из ванной сестру
#Криминал#Лишение свободы#Приговор#Изнасилование#Колония#Генерал#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Запастись деньгами и терпением: сколько стоит ремонт однушки в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:39
Школы и детсады Нижнего Тагила собирают подарки для детей из пограничных застав
Вчера, 17:30
Кто вернулся на родину: в мэрии отчитались о миграционной ситуации в Нижнем Тагиле
24 ноября, 17:10
Не успел обзавестись собственной семьей: 21-летний тагильчанин погиб на СВО
Вчера, 05:45
Путин призвал сделать многодетность нормой жизни
Вчера, 16:54
Прогулки по Тагилу. Гальянка: от аэродрома до культурно-образовательного центра
27 ноября, 02:40