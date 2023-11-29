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Движение автомобилей на въезде в Екатеринбург временно ограничено

ГИБДД ограничила движение на въезде в Екатеринбург

29 ноября 2023, 09:58
Фото: 1MI

Движение автомобилей на въезде в Екатеринбург временно ограничено

ГИБДД ввела временное ограничение движения машин на въезде в Екатеринбург. Это связано с гололедом.

Проблемные участки наблюдаются на ЕКАД с 89 по 87 км от Челябинского до Полевского трактов. Об этом сообщает МВД России.

На этих участках в последние дни произошло больше 20 аварий. На местах работают шесть экипажей ДПС. После завершения всех работ движение возобновят.

Напомним, что из-за гололеда вечером 28 ноября на ЕКАД столкнулись 40 машин и два автобуса. В массовой аварии пострадали 12 человек, 11 госпитализировали, а один гражданин отказался помощи медиков.

Среди пострадавших — водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии.

20 автомобилей столкнулись на ЕКАДе из-за гололеда. 12 человек пострадали
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#ДТП#Гололед#Пострадавшие#ЕКАД#ДПС#Ограничение движения#Екатеринбург#Аварии#Дарья Сорокина
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