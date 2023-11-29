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Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Гололед ожидается в Нижнем Тагиле 30 ноября

Гололед прогнозируется в Нижнем Тагиле 30 ноября

29 ноября 2023, 10:40
Фото: 1MI

Гололед ожидается в Нижнем Тагиле 30 ноября

Неблагоприятную погоду прогнозируют синоптики в Нижнем Тагиле 30 ноября.

Ожидается снег, ледяной дождь, туман, а также гололедица, сообщает администрация города.

Также в этот день будет стоять облачная погода с прояснениями, ночью прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, временами с ледяным дождем. Утром вероятны туман и гололед.

Ветер в этот день будет северный, его порывы достигнут 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -4 до -9 градусов, а днем от -2 до -7 градусов.

Ранее из-за гололеда было ограничено движение на въезде в Екатеринбург.

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#Нижний Тагил#Снег#Температура воздуха#Погода#Гололед#Ветер#Окружающая среда#Туман#Дарья Сорокина
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