Гололед прогнозируется в Нижнем Тагиле 30 ноября

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Ожидается снег, ледяной дождь, туман, а также гололедица, сообщает администрация города.
Также в этот день будет стоять облачная погода с прояснениями, ночью прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, временами с ледяным дождем. Утром вероятны туман и гололед.
Ветер в этот день будет северный, его порывы достигнут 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от -4 до -9 градусов, а днем от -2 до -7 градусов.
Ранее из-за гололеда было ограничено движение на въезде в Екатеринбург.