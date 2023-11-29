tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Глава Тюменской области прокомментировал обмеление Туры

Губернатор Тюменской области Моор рассказал жителям про обмеление реки Тура

29 ноября 2023, 15:40
Фото: Midjourney

Глава Тюменской области прокомментировал обмеление Туры

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал ситуацию с обмелением реки Тура.

По словам главы области, эта проблема касается не только Туры, но и других рек. При этом, как сообщил Моор, гидрологические периоды имеют свой цикл, поэтому за обмелением наступает большеводие. Об этом губернатор рассказал во время прямой линии.

Также Моор отметил, что важность имеет не столько количество уровня воды в реке, сколько ее влияние на работу местных предприятий, которые пользуются водой. Известно, что были приняты необходимые меры для того, чтобы производства могли продолжать работу во время обмеления реки.

Напомним, в сентябре 2023 года отмечался спад воды в Туре до -85 сантиметров. Однако вскоре обмеление прекратилось и уровень воды стал повышаться.

Без воды из-за обмеления водохранилища могут остаться жители Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Когда пройдет «прямая линия» губернатора в Свердловской областиКогда пройдет прямая линия губернатора в Свердловской областиТагильчане требуют провести проверку после пожара на НТМК, а фигуру льва убрали
#Экология#Прямая линия#Вода#Губернатор#Окружающая среда#Тюменская область#Комментарий#Река Тура#Уровень воды#Елизавета Зиборова#Обмеление#Спад
Подпишитесь
Запастись деньгами и терпением: сколько стоит ремонт однушки в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:39
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
Сегодня, 13:36
Кто вернулся на родину: в мэрии отчитались о миграционной ситуации в Нижнем Тагиле
24 ноября, 17:10
«Уроды»: представитель диаспоры Азербайджана высказался о перестрелке в Екатеринбурге
Сегодня, 09:35
Гололед прогнозируется в Нижнем Тагиле 30 ноября
Сегодня, 10:40
Ремонт яслей №20 продолжится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:53