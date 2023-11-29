Губернатор Тюменской области Моор рассказал жителям про обмеление реки Тура

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
По словам главы области, эта проблема касается не только Туры, но и других рек. При этом, как сообщил Моор, гидрологические периоды имеют свой цикл, поэтому за обмелением наступает большеводие. Об этом губернатор рассказал во время прямой линии.
Также Моор отметил, что важность имеет не столько количество уровня воды в реке, сколько ее влияние на работу местных предприятий, которые пользуются водой. Известно, что были приняты необходимые меры для того, чтобы производства могли продолжать работу во время обмеления реки.
Напомним, в сентябре 2023 года отмечался спад воды в Туре до -85 сантиметров. Однако вскоре обмеление прекратилось и уровень воды стал повышаться.