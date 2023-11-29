Как идет восстановление: 704 перекопа сделали ресурсники Нижнего Тагила в 2023 году

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
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Updated Сегодня, 15:46
В соответствии с правилами благоустройства территории Нижнего Тагила производство земляных работ осуществляется только при наличии разрешения — ордера. Заявитель подготавливает пакет документов на их проведение. В 2023 году управление горхозяйством выдало 861 ордер.
450 ордеров по благоустройству дорог из общего количества разрешений закрыты. 161 ордер были продлены, 96 — в стадии сдачи, 59 ордеров находятся в работе, будут сдаваться в зимнем варианте, в окончательном виде будут в мае. В 2023 году срок гарантийных работ был увеличен, — сообщил начальник управления горхозяйством Андрей Лебедев.
Из общего числа ордеров 704 документа выданы ресурсоснабжающим организациям. НТ МУП «Тагилэнерго» получил 145 ордеров — около 125 сдал, «Регионгазинвест» получили 26 ордеров, 10 из которых сдано. «Горэнерго НТ» — 187 ордеров благоустройства, 88 сдано. «Водоканал» получил 139 разрешений, по 59 — работы закончены, остальные в процессе сдачи и проведения работ.
По данным объектам благоустройства (асфальт, газоны, бордюры) должно быть завершено по окончании зимнего периода. Срок — до 25 мая, — сообщил Андрей Лебедев.
В 2023 году возбуждено несколько административных производств в отношении тех, кто проводил работы без ордера. В Ленинском районе — 4 дела, в Дзержинском районе — 3. По ним лицам вынесли предупреждения, а также привлекли к административной ответственности.
При наличии на территории города перекопа, который по тем или иным причинам долго не восстанавливается, необходимо обращаться в администрацию района, отметил Андрей Лебедев.