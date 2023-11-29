Каждое десятое лекарство жители Татарстана заказывают по интернету

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Это меньше, чем в Приволжском федеральном округе, где расходы на лекарства на душу населения держатся на уровне 670 рублей.
Аналитики уточнили, что каждое десятое лекарственное средство жители Татарстана приобретают в интернет-аптеке. Так, прошлый месяц стал пиковым за текущий год по продажам медикаментов в регионе. Данной информацией поделились представители маркетплейса здоровья «Здравсити». Более десяти тысяч заказов на сумму свыше 12 миллионов рублей было оформлено в октябре 2023 года. Это на 20 процентов больше, чем в предшествующем месяце, пишет АиФ-Казань.
Лидерами спроса являются медпрепараты для устранения симптомов простуды. В то же время отмечается рост доли импортных лекарств. На маркетплейсе «Здравсити» она возросла примерно на треть по сравнению с 2022 годом и теперь составляет почти 50 процентов от всего представленного на сервисе ассортимента средств от простуды.
По словам экспертов, стоимость упаковки некоторых импортных препаратов возросла. По отдельным позициям рост составил до 39 процентов.
По словам гендиректора «Здравсити» Бориса Попова, в условиях колебания цен онлайн-аптеки становятся хорошим вариантом в плане экономии средств. Он отметил, что такие сервисы все чаще применяются для поиска более доступных по цене лекарств. Онлайн удобно сопоставлять стоимость препаратов от разных производителей и подбирать аналоги в случае, если лекарство известного бренда возросло в цене. Также на интернет-площадках более активно используются различные акционные механизмы.
«Например, если в 2022 году доля товаров со скидкой на „Здравсити“ составляла 18%, то в текущем году — почти четверть от всего ассортимента. Выросла и глубина дисконта — на отдельный ассортимент она может доходить до 80%, что может существенно снизить расходы на покупку необходимых препаратов», — рассказал Борис Попов.
Ссылка на исследование опубликована на сайте аналитического агентства Alpharm.