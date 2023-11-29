Каждое десятое лекарство жители Татарстана заказывают по интернету

Аналитики уточнили, что каждое десятое лекарственное средство жители Татарстана приобретают в интернет-аптеке. Так, прошлый месяц стал пиковым за текущий год по продажам медикаментов в регионе. Данной информацией поделились представители маркетплейса здоровья «Здравсити». Более десяти тысяч заказов на сумму свыше 12 миллионов рублей было оформлено в октябре 2023 года. Это на 20 процентов больше, чем в предшествующем месяце, пишет АиФ-Казань.