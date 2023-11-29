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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:49

Клиенты могут подключиться к Tele2 за полцены и получить премиальный сервис

Клиенты могут подключиться к Tele2 за полцены и получить премиальный сервис

29 ноября 2023, 06:32
Фото: Tele2
Реклама. ООО «T2 Мобайл» . erid: LjN8KNA4m
Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает новым клиентам подключить со скидкой 50% премиальный тариф Black. Эксклюзивный продукт дает абонентам большой пакет минут и трафика, домашний интернет бесплатно на целый квартал, а мультиподписку MiXX — за ноль рублей на месяц.

Tele2 запустила новогоднее предложение для новых клиентов: они могут подключить
премиальный тариф Black по цене обычного. Он ориентирован на активных пользователей
цифровых услуг, любителей кино и всех, кто ждет от своего оператора индивидуального
обслуживания. Абоненты получают все преимущества продуктового хита за полцены:
например, в Свердловской области тариф доступен за 400 рублей вместо привычных 800.

Эксклюзивная новогодняя версия Black для новых клиентов включает 50 Гб и такой же пакет интернет-трафика дополнительно каждый третий месяц. В числе преимуществ — возможность бесплатно пользоваться мультиподпиской MiXX месяц, а домашним интернетом — целых три.

Тариф включает безлимит на Youtube, Telegram и WhatsApp, доступ к онлайн-кинотеатрам Wink и more.tv. Клиенты, привыкшие к традиционным сервисам, могут не ограничивать себя в звонках: в пакете есть 1000 минут и безлимитные вызовы внутри сети. Наконец, клиенты получают международный роуминг без доплат — в тариф по умолчанию включена услуга «Безлимитные мессенджеры за границей», которая позволяет использовать все основные мессенджеры в поездках за рубеж без ограничений.

Как премиальные клиенты пользователи Black могут брать пауэрбанк в аренду неограниченное количество раз бесплатно и получить моментальное решение вопросов на выделенной линии. Мультиподписка MiXX дает дополнительные 50 Гб трафика, доступ к каталогу «Литрес» и «VK Музыке», 10%-ю скидку на Lamoda.

Новогоднее предложение действует в большинстве регионов Tele2, подробнее на сайте.

#Общество#Россия#Свердловская область#Интернет#Сервис#Музыка#Тариф#Премиум#Подключение#Мобильная связь#Фильмы#Tele2
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