Мэрия Екатеринбурга ищет застройщика для строительства «Дацюк Арены»

Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Начальная цена контракта — более восьми миллионов рублей. Финансировать реализацию проекта будут из городского и регионального бюджетов, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
В составе спортивного комплекса появятся спортшкола, отели, а также ледовый каток. Предположительно, строительство будет длиться до конца лета 2025 года.
Напомним, в ноябре 2023 года стало известно, что крупные строительные компании-подрядчики планируют начать возведение жилых домов в Нижнем Тагиле.