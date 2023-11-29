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Для строительства «Дацюк Арены» в Екатеринбурге начаты поиски подрядчика

Мэрия Екатеринбурга ищет застройщика для строительства «Дацюк Арены»

29 ноября 2023, 16:37
Фото: ЕАН

Для строительства «Дацюк Арены» в Екатеринбурге начаты поиски подрядчика

Мэрия Екатеринбурга начала искать нового подрядчика для возведения второй очереди спортивного комплекса «Дацюк Арена» на улице Куйбышева.

Начальная цена контракта — более восьми миллионов рублей. Финансировать реализацию проекта будут из городского и регионального бюджетов, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В составе спортивного комплекса появятся спортшкола, отели, а также ледовый каток. Предположительно, строительство будет длиться до конца лета 2025 года.

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно, что крупные строительные компании-подрядчики планируют начать возведение жилых домов в Нижнем Тагиле.

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