Многоэтажку построят между школой и садиком в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В новом доме будет один подъезд, в котором построят 126 квартир. Во дворе оборудуют паркинг, детскую и спортивную площадки. Проектная документация выложена на сайте информационной системы строительства жилья.
Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство многоэтажки организации «Спецзастройщик Крауля». Оно будет действовать до весны 2025 года. Работы начнутся в конце 2023 года и планируются продолжаться на протяжении полутора лет.
Напомним, в Екатеринбурге недалеко от Южного автовокзала планируют сносить частные дома и на их месте построить многоэтажки.