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Published Сегодня, 13:38

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Updated Сегодня, 13:38

16-этажный дом появится в Екатеринбурге между школой и детсадом

Многоэтажку построят между школой и садиком в Екатеринбурге

29 ноября 2023, 13:38
Фото: 1MI

16-этажный дом появится в Екатеринбурге между школой и детсадом

В Екатеринбурге будет построен 16-этажный дом между детским садом и школой. Многоэтажка появится в районе ВИЗа.

В новом доме будет один подъезд, в котором построят 126 квартир. Во дворе оборудуют паркинг, детскую и спортивную площадки. Проектная документация выложена на сайте информационной системы строительства жилья.

Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство многоэтажки организации «Спецзастройщик Крауля». Оно будет действовать до весны 2025 года. Работы начнутся в конце 2023 года и планируются продолжаться на протяжении полутора лет.

Напомним, в Екатеринбурге недалеко от Южного автовокзала планируют сносить частные дома и на их месте построить многоэтажки.

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#Общество#Город#Строительство#Школа#Проект#Дом#Многоэтажка#Квартиры#Спортивная площадка#ВИЗ#Детская площадка#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Паркинг#Документация
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