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В МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде в Свердловской области

Мокрый снег и ледяной дождь придут в Свердловскую область

29 ноября 2023, 04:34
Фото: Midjourney

В МЧС выпустили экстренное предупреждение о непогоде в Свердловской области

В Свердловской области прогнозируются мокрый снег и дождь. Такая погода ожидается 29 ноября 2023 года.

В связи с плохими погодными условиями на дорогах вероятно образование гололедицы. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность и меры безопасности, а водителям следует воздержаться от длительных поездок, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Так, в период снегопада нужно избегать нахождения около неустойчивых конструкций и домов, оборванных электропроводов, разбитых стекол. Кроме того, свердловчанам рекомендуется осторожнее ходить во избежание падений и травм.

Напомним, в начале текущей недели в Свердловской области наступило потепление и шел небольшой дождь.

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