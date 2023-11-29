Мокрый снег и ледяной дождь придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
В связи с плохими погодными условиями на дорогах вероятно образование гололедицы. Жителям региона рекомендуют соблюдать осторожность и меры безопасности, а водителям следует воздержаться от длительных поездок, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
Так, в период снегопада нужно избегать нахождения около неустойчивых конструкций и домов, оборванных электропроводов, разбитых стекол. Кроме того, свердловчанам рекомендуется осторожнее ходить во избежание падений и травм.
Напомним, в начале текущей недели в Свердловской области наступило потепление и шел небольшой дождь.