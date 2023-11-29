Мужчина переходил дорогу на Полевском тракте и попал под машину. Он скончался

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Водитель иномарки ехал на Полевском тракте в сторону поселка Шабровский. В какой-то момент он сбил пешехода, который шел по проезжей части в неположенном месте.
Пострадавший умер в больнице вследствие полученных повреждений, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Свердловчанин, который сидел за рулем автомобиля, имеет водительский стаж 11 лет. Во время аварии мужчина был трезв. Полицейские и автоинспекторы осмотрели место ЧП и составили протоколы.
Напомним, 26 ноября 2023 года на ЕКАД между собой столкнулись два автомобиля. Двое человек погибли, пострадал 10-летний мальчик.