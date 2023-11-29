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Смертельное ДТП произошло на Полевском тракте

Мужчина переходил дорогу на Полевском тракте и попал под машину. Он скончался

29 ноября 2023, 05:09
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Смертельное ДТП произошло на Полевском тракте

Водитель автомобиля Hyundai Accent наехал на пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. ДТП случилось на Полевском тракте вечером 28 ноября 2023 года.

Водитель иномарки ехал на Полевском тракте в сторону поселка Шабровский. В какой-то момент он сбил пешехода, который шел по проезжей части в неположенном месте.

Пострадавший умер в больнице вследствие полученных повреждений, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Свердловчанин, который сидел за рулем автомобиля, имеет водительский стаж 11 лет. Во время аварии мужчина был трезв. Полицейские и автоинспекторы осмотрели место ЧП и составили протоколы.

Напомним, 26 ноября 2023 года на ЕКАД между собой столкнулись два автомобиля. Двое человек погибли, пострадал 10-летний мальчик.

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