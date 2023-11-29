Новый мусоровоз вышел на линию в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
После старта экологической реформы в 2019 году в Свердловской области в два раза увеличилось количество спецтехники с задней загрузкой. Новые машины имеют высокий индекс экологичности и коэффициент уплотнения отходов. Переворачивание контейнеров производится внутри кузова — поэтому вопрос просыпания мусора во время погрузки не возникает. Кроме этого, новая спецтехника более безопасна, поскольку не имеет движущихся частей за пределами корпуса машины.
Предыдущее поступление новых автомобилей у нас было летом. Не прошло и полугода мы снова пополняем автопарк еще одним мусоровозом. Новая спецтехника — хороший показатель того, как модернизируется отрасль обращения с отходами, — заметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Если у вас есть вопросы по работе регионального оператора, задать их можно по телефону горячей 8-800-234-02-43.
Напомним, новая спецтехника отечественного производства появились в муниципалитетах Свердловской области в июле 2023 года. Нижний Тагил тогда получил современные бункеровоз и мусоровоз.