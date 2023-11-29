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Новая спецтехника появилась в Нижнем Тагиле

Новый мусоровоз вышел на линию в Нижнем Тагиле

29 ноября 2023, 08:12
Фото: «Рифей»

Новая спецтехника появилась в Нижнем Тагиле

Новый современный мусоровоз с задней загрузкой появился в Нижнем Тагиле. Машину уже в ближайшие дни можно будет увидеть на улицах города. Теперь транспортировать ТКО будут 67 единиц спецтехники.

После старта экологической реформы в 2019 году в Свердловской области в два раза увеличилось количество спецтехники с задней загрузкой. Новые машины имеют высокий индекс экологичности и коэффициент уплотнения отходов. Переворачивание контейнеров производится внутри кузова — поэтому вопрос просыпания мусора во время погрузки не возникает. Кроме этого, новая спецтехника более безопасна, поскольку не имеет движущихся частей за пределами корпуса машины.

Предыдущее поступление новых автомобилей у нас было летом. Не прошло и полугода мы снова пополняем автопарк еще одним мусоровозом. Новая спецтехника — хороший показатель того, как модернизируется отрасль обращения с отходами, — заметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Если у вас есть вопросы по работе регионального оператора, задать их можно по телефону горячей 8-800-234-02-43.

Напомним, новая спецтехника отечественного производства появились в муниципалитетах Свердловской области в июле 2023 года. Нижний Тагил тогда получил современные бункеровоз и мусоровоз.

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#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Мусор#Мусорный контейнер#Спецтехника#Мусоровоз#Рифей#Федор Потапов#Экологическая реформа#Анастасия Имамахметова
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