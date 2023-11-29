Новый мусоровоз вышел на линию в Нижнем Тагиле

После старта экологической реформы в 2019 году в Свердловской области в два раза увеличилось количество спецтехники с задней загрузкой. Новые машины имеют высокий индекс экологичности и коэффициент уплотнения отходов. Переворачивание контейнеров производится внутри кузова — поэтому вопрос просыпания мусора во время погрузки не возникает. Кроме этого, новая спецтехника более безопасна, поскольку не имеет движущихся частей за пределами корпуса машины.