О состоянии пострадавших в массовом ДТП на ЕКАД рассказали в Минздраве

В больницу госпитализировали семь человек. Их обследуют медики. Среди пострадавших есть и водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии.



Еще четырех человек отвезли в другую больницу в состоянии средней степени тяжести. Один пассажир отказался от госпитализации.