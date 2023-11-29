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11 человек попали в больницу после массового ДТП на ЕКАДе

О состоянии пострадавших в массовом ДТП на ЕКАД рассказали в Минздраве

29 ноября 2023, 09:18
Фото: 1MI

11 человек попали в больницу после массового ДТП на ЕКАДе

Стало известно о состоянии здоровья пострадавших в массовой аварии на Екатеринбургской кольцевой автодороге. Столкнулись два автобуса и 40 легковых автомобилей между Полевским и Челябинским трактом.

Авария произошла из-за гололеда. В результате пострадали 12 человек, сообщает региональный Минздрав.

В больницу госпитализировали семь человек. Их обследуют медики. Среди пострадавших есть и водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии.

Еще четырех человек отвезли в другую больницу в состоянии средней степени тяжести. Один пассажир отказался от госпитализации.

Ранее сообщалось, что 12 человек пострадали в массовой аварии с 40 машинами в Свердловской области. Аварии произошли утром 29 ноября 2023 года.

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