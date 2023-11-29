О состоянии пострадавших в массовом ДТП на ЕКАД рассказали в Минздраве

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Авария произошла из-за гололеда. В результате пострадали 12 человек, сообщает региональный Минздрав.
В больницу госпитализировали семь человек. Их обследуют медики. Среди пострадавших есть и водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии.
Еще четырех человек отвезли в другую больницу в состоянии средней степени тяжести. Один пассажир отказался от госпитализации.
Ранее сообщалось, что 12 человек пострадали в массовой аварии с 40 машинами в Свердловской области. Аварии произошли утром 29 ноября 2023 года.