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На СВО скончался водитель из Каменска-Уральского

«Одним из первых получил повестку»: водитель из Каменска-Уральского скончался на СВО

29 ноября 2023, 12:43
Фото: 1MI

На СВО скончался водитель из Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском похоронят 46-летнего водителя Николая Ширяева. Он скончался в ходе СВО.

Родился Николай в Пермском крае, а потом переехал в соседний регион и жил в деревне Кремлевке. Он работал водителем, а в сентябре отправился на спецоперацию, сообщает Е1.

Николай служил в ракетных войсках. Погиб военный 16 ноября во время боев в районе Авдеевки в ДНР. В администрации города выразили глубокие соболезнования семье погибшего.

За боевые заслуги его посмертно наградили орденом Мужества. Прощание с бойцом пройдет 1 декабря в 12:00 на Аллее Славы в Каменске-Уральском. Похоронят его в деревне, где он родился. О семье солдата ничего неизвестно.

Ранее на СВО скончался 28-летний житель Каменска-Уральского Владислав Сергин. Он погиб 19 ноября в районе села Красногоровка

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