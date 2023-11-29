«Одним из первых получил повестку»: водитель из Каменска-Уральского скончался на СВО

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Родился Николай в Пермском крае, а потом переехал в соседний регион и жил в деревне Кремлевке. Он работал водителем, а в сентябре отправился на спецоперацию, сообщает Е1.
Николай служил в ракетных войсках. Погиб военный 16 ноября во время боев в районе Авдеевки в ДНР. В администрации города выразили глубокие соболезнования семье погибшего.
За боевые заслуги его посмертно наградили орденом Мужества. Прощание с бойцом пройдет 1 декабря в 12:00 на Аллее Славы в Каменске-Уральском. Похоронят его в деревне, где он родился. О семье солдата ничего неизвестно.
Ранее на СВО скончался 28-летний житель Каменска-Уральского Владислав Сергин. Он погиб 19 ноября в районе села Красногоровка