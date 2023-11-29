Ольга Любимова назвала главные результаты страны в области культуры

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Министр также рассказала об утверждении ежегодных премий Правительства РФ, которыми наградят лучших педагогов детских школ искусств, училищ и вузов в области музыкального искусства. Кроме того, учреждены персональные премии для студентов имени Елены Гнесиной и Ирины Антоновой, пишут vedomosti.ru.
Она обратила внимание, что сегодня по всей стране создаются школы креативных индустрий, центры прототипирования, точки концентрации талантов «Гений места», а также инклюзивные творческие лаборатории.
Ольга Любимова указала, что более 1000 российских библиотек удалось обеспечить по модельному формату. За неполные два года работы по модернизации и капремонту удалось провести в 6 детских театрах и 8 ТЮЗах.
Для 400 тыс. детей по всей России были созданы комфортные условия для обучения в школах искусств. При этом новое оборудование получили 385 муниципальных музеев, добавила министр.
Международный детский культурный форум, который министерство проводит с прошлого года, объединил 2,5 тыс. ребят из всех российских регионов и 10 иностранных государств.
К числу ключевых задач ведомства Любимова отнесла поддержку новых российских регионов. Федеральные музеи взяли шефство над всеми 77 музеями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. С начала текущего года коллеги провели там 300 выставок. При этом патриотические экспозиции появились во всех 185 общеобразовательных школах и колледжах. В новых регионах появились современные пространства для занятий с детьми. Пока таких детских центров 5, но к концу года появятся еще 8, а в 2024 году — во всех музеях. Благодаря деятельности межмузейной рабочей группы было собрано более 22 тыс. экспонатов, которые иллюстрируют ход новейшей истории Донбасса и Новороссии.
Во время выступления министр также сообщила, что Луганская государственная академия культуры и искусств имени Матусовского и Донецкая государственная музыкальная академия имени Прокофьева перешли в федеральное подчинение.