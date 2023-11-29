Ольга Любимова назвала главные результаты страны в области культуры

К числу ключевых задач ведомства Любимова отнесла поддержку новых российских регионов. Федеральные музеи взяли шефство над всеми 77 музеями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. С начала текущего года коллеги провели там 300 выставок. При этом патриотические экспозиции появились во всех 185 общеобразовательных школах и колледжах. В новых регионах появились современные пространства для занятий с детьми. Пока таких детских центров 5, но к концу года появятся еще 8, а в 2024 году — во всех музеях. Благодаря деятельности межмузейной рабочей группы было собрано более 22 тыс. экспонатов, которые иллюстрируют ход новейшей истории Донбасса и Новороссии.