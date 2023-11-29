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Житель Лесного хочет эксгумировать тело 11-месячной дочери

Отец из Лесного требует эксгумировать тело умершей дочери для повторной экспертизы

29 ноября 2023, 11:53

Житель Лесного хочет эксгумировать тело 11-месячной дочери

Житель Лесного Александр Красноперов обратился за помощью к главе СК Александру Бастрыкину. Отец не доверяет результатам экспертизы и требует эксгумировать тело ребенка для установления причин гибели.

11-месячная девочка скончалась в больнице в августе 2023 года от опасной болезни — миокардита (воспаление мышечной оболочки сердца). За несколько дней до смерти родители обращались к педиатру, но врач сказала, что у малышки режутся зубы. Ребенку становилось хуже, и девочку госпитализировали в больницу, заподозрив ОРВИ. Спасти ее врачам не удалось. Было заведено уголовное дело.

По словам мужчины, результаты экспертизы он получил на руки только в ноябре. Он отметил, что в документе указано, что у дочери был целый список различных заболеваний, хотя у нее ранее не было выявлено серьезных патологий. Также отец не доверяет результатам гистологического исследования и считает, что следователи затягивают расследование уголовного дела, пишет Е1.

Напомним, летом 2023 года из-за ошибочного поставленного диагноза в Екатеринбурге скончался 4-летний мальчик. У него был миокардит, но врачи лечили ребенка от гастрита и кишечной инфекции.

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