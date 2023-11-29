Отец из Лесного требует эксгумировать тело умершей дочери для повторной экспертизы

По словам мужчины, результаты экспертизы он получил на руки только в ноябре. Он отметил, что в документе указано, что у дочери был целый список различных заболеваний, хотя у нее ранее не было выявлено серьезных патологий. Также отец не доверяет результатам гистологического исследования и считает, что следователи затягивают расследование уголовного дела, пишет Е1.