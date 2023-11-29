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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В Кушве выясняют обстоятельства ДТП с тремя погибшими

После ДТП с тремя погибшими на трассе в Кушве проводится проверка

29 ноября 2023, 13:05
Фото: 1MI

В Кушве выясняют обстоятельства ДТП с тремя погибшими

В Кушве прокуратура инициировала проверку после ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла 29 ноября на 208 км трассы Екатеринбург-Серов.

Водитель машины ехал в сторону Серова. В какой-то момент он выехал на встречку и врезался в автобус с пассажирами, который ехал из Североуральска в Екатеринбург.

В результате водитель и трое пассажиров машины, в том числе 10-летний ребенок, погибли. В автобусе никто не пострадал. Их довезли до Екатеринбурга на другом транспорте.

В результате проверки специалисты узнают причины аварии. Также представители прокуратуры дадут оценку законности процессуального решения, принятого полицейскими.

Ранее ГИБДД ввела временное ограничение движения машин на въезде в Екатеринбург из-за гололеда.

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