После ДТП с тремя погибшими на трассе в Кушве проводится проверка

Водитель машины ехал в сторону Серова. В какой-то момент он выехал на встречку и врезался в автобус с пассажирами, который ехал из Североуральска в Екатеринбург.



В результате водитель и трое пассажиров машины, в том числе 10-летний ребенок, погибли. В автобусе никто не пострадал. Их довезли до Екатеринбурга на другом транспорте.



В результате проверки специалисты узнают причины аварии. Также представители прокуратуры дадут оценку законности процессуального решения, принятого полицейскими.