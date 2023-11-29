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Фестиваль «Дни Эрмитажа» начался в Екатеринбурге

Посмертную маску Петра I привезли в Екатеринбург из Эрмитажа

29 ноября 2023, 05:46
Фото: Е1

Фестиваль «Дни Эрмитажа» начался в Екатеринбурге

В Екатеринбург привезли маску Петра I, а также его карету из петербургского музея Эрмитаж. Коллекция появилась на время проведения Дней Эрмитажа, которые начались 28 ноября 2023 года.

Так, из Санкт-Петербурга на фестиваль прибыли посмертная маска российского императора Петра I и его парадная карета, дизайн который был выполнен на «французский манер». Также среди экспонатов есть отпечаток ладони Петра, пишет Е1.

Посмертная отлитая маска Петра I и отпечаток его ладониПосмертная отлитая маска Петра I и отпечаток его ладони
Древо с изображением правителей РоссииДрево с изображением правителей России
Поднос, сделанный из первой пробы меди екатеринбургского заводаПоднос, сделанный из первой пробы меди екатеринбургского завода
Парадная карета Петра IПарадная карета Петра I
Посмертная отлитая маска Петра I и отпечаток его ладони
Фото: Е1

Кроме того, посетители мероприятия могут увидеть экспозицию «Екатерина I — наследница Петра Великого», поднос из пробы меди завода Екатеринбурга, древо российских правителей и другие экспонаты.

Дни Эрмитажа будут проходить до 3 декабря 2023 года.

Напомним, в Екатеринбурге в областном краеведческом музее обновили экспозицию «Дом Романовых и Урал».

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