Посмертную маску Петра I привезли в Екатеринбург из Эрмитажа

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Так, из Санкт-Петербурга на фестиваль прибыли посмертная маска российского императора Петра I и его парадная карета, дизайн который был выполнен на «французский манер». Также среди экспонатов есть отпечаток ладони Петра, пишет Е1.
Кроме того, посетители мероприятия могут увидеть экспозицию «Екатерина I — наследница Петра Великого», поднос из пробы меди завода Екатеринбурга, древо российских правителей и другие экспонаты.
Дни Эрмитажа будут проходить до 3 декабря 2023 года.
Напомним, в Екатеринбурге в областном краеведческом музее обновили экспозицию «Дом Романовых и Урал».