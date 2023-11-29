Школьник бил ногами одноклассника после занятий в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
Тогда, как утверждает Анна, мать пострадавшего, ее сын решил проводить до дома подругу Алису. А другие ребята стали догонять их и дразнить, пишет Е1.
Далее, как утверждает Анна, школьник Эльдар схватил одного из ребят за ногу и перекинул через металлический забор. А затем стал душить ее сына Максима. Тот сопротивлялся.
Он ударил со всей силы Максима кулаком по лицу, попал в правый глаз, начал бить по голове наотмашь. Максим вывернулся, дал сдачи, но Эльдара это не остановило, он обхватил Максима за грудь, поднял его и бросил на асфальт, — рассказала мать.
После этого, как утверждает Анна, Эльдар бил Максима уже ногами по всему телу. Тогда же Максим сказал ему, что лежачих не бьют, а Эльдар добавил, что их добивают.
Одновременно с этим еще один мальчик оскорблял и всячески унижал Максима. Подробности того вечера ей известны благодаря маме девочки Алисы, которую провожал Максим.
Тогда девочка побежала за помощью к старшей сестре. Когда они прибежали, драка уже заканчивалась. Дома Максим пожаловался на боли в голове. Его отвезли в больницу, где сперва подозревали перелом позвоночника.
Перелом не подтвердился, тем не менее у Максима были многочисленные синяки, ушибы, ссадины с кровоподтеками по всему телу. В больнице ребенок пролежал четыре дня. Также у него обнаружили ушиб грудного и поясничного отделов позвоночника.
Сейчас он продолжает лечение, а его мама обратилась в полицию. Проводится проверка.