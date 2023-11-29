Школьник бил ногами одноклассника после занятий в Екатеринбурге

Перелом не подтвердился, тем не менее у Максима были многочисленные синяки, ушибы, ссадины с кровоподтеками по всему телу. В больнице ребенок пролежал четыре дня. Также у него обнаружили ушиб грудного и поясничного отделов позвоночника.