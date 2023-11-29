tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:58

Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Одноклассники избили друга из-за девочки в Екатеринбурге

Школьник бил ногами одноклассника после занятий в Екатеринбурге

29 ноября 2023, 07:58
Фото: 1MI

Одноклассники избили друга из-за девочки в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на то, что ее 10-летнего сына избили в школе из-за девочки. Это произошло 20 ноября, когда дети возвращались домой.

Тогда, как утверждает Анна, мать пострадавшего, ее сын решил проводить до дома подругу Алису. А другие ребята стали догонять их и дразнить, пишет Е1.

Далее, как утверждает Анна, школьник Эльдар схватил одного из ребят за ногу и перекинул через металлический забор. А затем стал душить ее сына Максима. Тот сопротивлялся.

Он ударил со всей силы Максима кулаком по лицу, попал в правый глаз, начал бить по голове наотмашь. Максим вывернулся, дал сдачи, но Эльдара это не остановило, он обхватил Максима за грудь, поднял его и бросил на асфальт, — рассказала мать.

После этого, как утверждает Анна, Эльдар бил Максима уже ногами по всему телу. Тогда же Максим сказал ему, что лежачих не бьют, а Эльдар добавил, что их добивают.

Одновременно с этим еще один мальчик оскорблял и всячески унижал Максима. Подробности того вечера ей известны благодаря маме девочки Алисы, которую провожал Максим.

Тогда девочка побежала за помощью к старшей сестре. Когда они прибежали, драка уже заканчивалась. Дома Максим пожаловался на боли в голове. Его отвезли в больницу, где сперва подозревали перелом позвоночника.

Перелом не подтвердился, тем не менее у Максима были многочисленные синяки, ушибы, ссадины с кровоподтеками по всему телу. В больнице ребенок пролежал четыре дня. Также у него обнаружили ушиб грудного и поясничного отделов позвоночника.

Сейчас он продолжает лечение, а его мама обратилась в полицию. Проводится проверка.

Водители подрались в грязи у склада Ozon в Екатеринбурге. Они не выдержали очереди
Узнать подробнее
Читайте также:
«Пытался выпендриваться!»: в Екатеринбурге на дороге подрались водителиШкольница подралась с двумя полицейскими в ЕкатеринбургеПьяные жители Екатеринбурга подрались из-за оскорбления подростка
#Происшествия#Школа#Подростки#Драка#18+#Екатеринбург#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Запастись деньгами и терпением: сколько стоит ремонт однушки в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:39
Школы и детсады Нижнего Тагила собирают подарки для детей из пограничных застав
Вчера, 17:30
Кто вернулся на родину: в мэрии отчитались о миграционной ситуации в Нижнем Тагиле
24 ноября, 17:10
Не успел обзавестись собственной семьей: 21-летний тагильчанин погиб на СВО
Вчера, 05:45
Путин призвал сделать многодетность нормой жизни
Вчера, 16:54
Прогулки по Тагилу. Гальянка: от аэродрома до культурно-образовательного центра
27 ноября, 02:40