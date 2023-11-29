Школьники Нижнего Тагила продемонстрировали свои таланты на городском фестивале

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
В мероприятии участвовали школьники, худруки творческих коллективов, а также руководители учебных учреждений. Во время фестиваля дети и взрослые участвовали в литературных, вокальных, кинематографических хореографических и других конкурсах, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Заммэра по соцполитике Валерий Суров произнес поздравительную речь, относящуюся к участникам фестиваля и от имени главы города наградил педагогов допобразования, а также выразил им благодарность за работу.
Суров также отметил, что в 2024 году откроется новый культурно-образовательный центр, который будет находиться на ГГМ.
В 2022 и 2023 годах в фестивале участвовали более девяти тысяч школьников, продемонстрировав свои таланты в области искусств.
Напомним, школьники из Нижнего Тагила стали победителями в международном конкурсе «Видеостихия».