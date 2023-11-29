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Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

В Тагиле стартовал фестиваль «Адрес детства — мой Нижний Тагил»

Школьники Нижнего Тагила продемонстрировали свои таланты на городском фестивале

29 ноября 2023, 15:05
Фото: Администрация Нижнего Тагила

В Тагиле стартовал фестиваль «Адрес детства — мой Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле были подведены итоги ХХХ городского мероприятия «Адрес детства — мой Нижний Тагил», после чего начался новый год фестиваля.

В мероприятии участвовали школьники, худруки творческих коллективов, а также руководители учебных учреждений. Во время фестиваля дети и взрослые участвовали в литературных, вокальных, кинематографических хореографических и других конкурсах, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Заммэра по соцполитике Валерий Суров произнес поздравительную речь, относящуюся к участникам фестиваля и от имени главы города наградил педагогов допобразования, а также выразил им благодарность за работу.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Суров также отметил, что в 2024 году откроется новый культурно-образовательный центр, который будет находиться на ГГМ.

В 2022 и 2023 годах в фестивале участвовали более девяти тысяч школьников, продемонстрировав свои таланты в области искусств.

Напомним, школьники из Нижнего Тагила стали победителями в международном конкурсе «Видеостихия».

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