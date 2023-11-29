Школьники Нижнего Тагила продемонстрировали свои таланты на городском фестивале

В мероприятии участвовали школьники, худруки творческих коллективов, а также руководители учебных учреждений. Во время фестиваля дети и взрослые участвовали в литературных, вокальных, кинематографических хореографических и других конкурсах, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.