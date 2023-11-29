Тающая сосулька и звездное небо: новые гирлянды украсят центр Тагила к новому году

Так, на спуске к фонтану вновь растянут гирлянду «Звездное небо», а над катком на проспекте строителей — гирлянду «Тающая сосулька». Кроме того, еще одно светодиодное украшение разместят на металлическом 8-метровом шаре. Где именно он будет поставлен, пока что не определено.