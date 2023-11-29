Тающая сосулька и звездное небо: новые гирлянды украсят центр Тагила к новому году

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Так, на спуске к фонтану вновь растянут гирлянду «Звездное небо», а над катком на проспекте строителей — гирлянду «Тающая сосулька». Кроме того, еще одно светодиодное украшение разместят на металлическом 8-метровом шаре. Где именно он будет поставлен, пока что не определено.
Подрядная организация должна соблюдать сохранность элементов благоустройства и несущих конструкций: фасадов зданий, памятников, газонов, ограждений. После доставки оборудования к месту размещения оно будет смонтировано, настроено и подключено к электросетям. Все работы необходимо окончить до 25 декабря 2023 года.
Напомним, на оформление ледового городка в Нижнем Тагиле выделено 18 миллионов рублей. Он будет посвящен русскому алфавиту.