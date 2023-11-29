Удмуртская национальная свадьба пройдет на выставке-форуме «Россия»

Под свадебные песни они должны попасть в дом невесты, тогда как участники свадьбы со стороны невесты потребуют от них отдать выкуп и преодолеть шуточные препятствия. Затем наступит время для проведения, собственно, обряда выкупа невесты, во время которого гости через пение сообщают о своем стремлении увидеть невесту.