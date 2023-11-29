Удмуртская национальная свадьба пройдет на выставке-форуме «Россия»

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Жених Павел Белкин — старший преподаватель ижевского филиала Всероссийского государственного университета юстиции, председатель молодежного парламента при Госсовете Удмуртской Республики. Невеста Полина Иванова — будущий врач, студентка 6-го курса педиатрического факультета Ижевской государственной медакадемии. Об этом информирует udm-info.
Согласно старинным верованиям, удмуртские свадебные традиции обещают молодым долгое совместное счастье и процветание. Комплекс свадебных традиций включает самые разные обряды, от сватовства и сговора до пиров в домах невесты и жениха, послесвадебных ритуалов.
Концертная программа «Удмуртская свадьба» покажет четыре сцены — главные этапы традиционного бракосочетания. Мероприятие начинается с прибытия свадебного поезда жениха. Родня и друзья будущего мужа в удмуртской свадебной национальной одежде съезжаются к дому невесты в повозках, запряженных красиво украшенными лошадьми.
Под свадебные песни они должны попасть в дом невесты, тогда как участники свадьбы со стороны невесты потребуют от них отдать выкуп и преодолеть шуточные препятствия. Затем наступит время для проведения, собственно, обряда выкупа невесты, во время которого гости через пение сообщают о своем стремлении увидеть невесту.
Первой гостям будут подсовывать подставную невесту, но они, конечно же, сумеют раскусить хитрость и продолжат требовать свою невесту. И наконец, она выйдет, но поначалу будет держаться обособленно от гостей.
За это время подругам невесты предстоит сшить полог для приданого, а матери и родственницам девушки — закончить ритуал переодевания невесты со сменой головных уборов. Этот ритуал подтверждает перемену социального и семейного статуса для новобрачной. В прошлом после такого обряда девушка уже не должна была показываться на людях с непокрытой головой.
Исполнение свадебных напевов завершится призывом передать сундук с приданым. После выкупа жених получает и руку невесты, и приданое; вместе с участниками свадебного поезда молодые усядутся в повозку и с песнями покинут место праздника.
В рамках дней регионов на международной выставке-форуме «Россия» (0+) субъекты Федерации показывают свои свадебные традиции. Поскольку для россиян институт семьи и сохранение традиционных ценностей приобретают все большую важность, многие направления нацпроекта «Демография» и меры социальной политики в стране обеспечивают поддержку материнства и детства. Не зря президент страны Владимир Путин принял решение объявить 2024 год Годом семьи.