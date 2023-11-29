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Представитель диаспоры Азербайджана высказался о перестрелке в ТЦ Екатеринбурга

«Уроды»: представитель диаспоры Азербайджана высказался о перестрелке в Екатеринбурге

29 ноября 2023, 09:35
Фото: 1MI

Представитель диаспоры Азербайджана высказался о перестрелке в ТЦ Екатеринбурга

Президент Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаев обозвал «уродами» стрелявших в «Гринвиче» в Екатеринбурге.

Он назвал участников конфликта «уродами». Напомним, что перестрелка произошла в вечернее время 26 ноября. Оба участника конфликта были задержаны и помещены в СИЗО, сообщает Е1.

У меня нет других слов. Все эти покрывания преступников только потому, что он «свой», клановость, кумовство — все это в итоге приводит к таким ужасным последствиям, — сказал Мустафаев.

Также он отметил, что недопустимо устраивать перестрелку в общественных местах, где могут находиться в том числе дети.

Напомним, в тот вечер в конфликт вступили Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов. Их обвиняют по уголовной статье за хулиганство. Обоим грозит до семи лет тюрьмы.

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#Тюрьма#Конфликт#Хулиганство#Азербайджан#Перестрелка#18+#Екатеринбург#Гринвич#Дарья Сорокина
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