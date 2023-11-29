«Уроды»: представитель диаспоры Азербайджана высказался о перестрелке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Он назвал участников конфликта «уродами». Напомним, что перестрелка произошла в вечернее время 26 ноября. Оба участника конфликта были задержаны и помещены в СИЗО, сообщает Е1.
У меня нет других слов. Все эти покрывания преступников только потому, что он «свой», клановость, кумовство — все это в итоге приводит к таким ужасным последствиям, — сказал Мустафаев.
Также он отметил, что недопустимо устраивать перестрелку в общественных местах, где могут находиться в том числе дети.
Напомним, в тот вечер в конфликт вступили Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов. Их обвиняют по уголовной статье за хулиганство. Обоим грозит до семи лет тюрьмы.