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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Редкий наркотик найден в крови жителей Нижнего Тагила

В крови жителей Нижнего Тагила найден редкий наркотик

29 ноября 2023, 11:03
Фото: 1MI

Редкий наркотик найден в крови жителей Нижнего Тагила

В крови двух жителей Нижнего Тагила нашли следы редкого наркотика. Вещество исследовали уральские токсикологи.

Один из этих тагильчан — пациент психиатрической больницы №7. Он поступил туда с острым отравлением несколькими наркотиками. Второй «попался», когда проходил медосвидетельствование на опьянение. Образцы вещества будут исследоваться в лаборатории, куда были переданы.

Это поможет диагностировать отравление данным соединением и оказывать пациентам медпомощь, сообщает департамент информполитики региона.

По словам заведующей лаборатории Марии Гофенберг, данные метаболиты принадлежат малоизученному синтетическому наркотику клефедрону.

Она поделилась результатами исследований с мировым сообществом на X Международной конференции по новым психоактивным веществам в ОАЭ.

Напомним, что ранее сообщалась, что двое граждан Таджикистана попали под суд за то, что делали «закладки».

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