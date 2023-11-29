В крови жителей Нижнего Тагила найден редкий наркотик

Один из этих тагильчан — пациент психиатрической больницы №7. Он поступил туда с острым отравлением несколькими наркотиками. Второй «попался», когда проходил медосвидетельствование на опьянение. Образцы вещества будут исследоваться в лаборатории, куда были переданы.