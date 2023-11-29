В крови жителей Нижнего Тагила найден редкий наркотик

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Один из этих тагильчан — пациент психиатрической больницы №7. Он поступил туда с острым отравлением несколькими наркотиками. Второй «попался», когда проходил медосвидетельствование на опьянение. Образцы вещества будут исследоваться в лаборатории, куда были переданы.
Это поможет диагностировать отравление данным соединением и оказывать пациентам медпомощь, сообщает департамент информполитики региона.
По словам заведующей лаборатории Марии Гофенберг, данные метаболиты принадлежат малоизученному синтетическому наркотику клефедрону.
Она поделилась результатами исследований с мировым сообществом на X Международной конференции по новым психоактивным веществам в ОАЭ.
Напомним, что ранее сообщалась, что двое граждан Таджикистана попали под суд за то, что делали «закладки».