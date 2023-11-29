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В Нижнем Тагиле в обществе инвалидов состоялось мероприятие в честь Дня матери

В обществе инвалидов на Вагонке в Нижнем Тагиле состоялся концерт в честь Дня матери

29 ноября 2023, 14:53
Фото: Общество инвалидов Дзержинского района Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле в обществе инвалидов состоялось мероприятие в честь Дня матери

В Нижнем Тагиле прошло мероприятие, посвященное Дню матери. Праздник проводился в обществе инвалидов Дзержинского района 28 ноября 2023 года.

Председатель организации Игорь Постоногов поздравил с праздником пришедших женщин. Во время мероприятия состоялось выступление артистов нижнетагильской филармонии, рассказали в пресс-службе общества инвалидов.

Фото: Общество инвалидов Дзержинского района Нижнего Тагила

Также для тех, кто пришел на праздник, провели развлекательную программу, в которой были загадки и различные конкурсы. В течение мероприятия женщины исполнили песни и частушки, а под конец было организовано чаепитие.

Напомним, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил горожанок, у которых есть дети, с Днем матери. В 2023 году этот праздник отмечался 26 ноября 2023 года.

Владислав Пинаев поздравил тагильчанок в перинатальном центре с Днем матери
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