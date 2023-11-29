В обществе инвалидов на Вагонке в Нижнем Тагиле состоялся концерт в честь Дня матери

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Председатель организации Игорь Постоногов поздравил с праздником пришедших женщин. Во время мероприятия состоялось выступление артистов нижнетагильской филармонии, рассказали в пресс-службе общества инвалидов.
Также для тех, кто пришел на праздник, провели развлекательную программу, в которой были загадки и различные конкурсы. В течение мероприятия женщины исполнили песни и частушки, а под конец было организовано чаепитие.
Напомним, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил горожанок, у которых есть дети, с Днем матери. В 2023 году этот праздник отмечался 26 ноября 2023 года.