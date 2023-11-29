В Свердловской области начнут курсировать поезда повышенной комфортности

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:41
Они смогут разгоняться до 160 км/ч. Все поезда выпустили на заводе «Уральские локомотивы».
По словам директора предприятия Олега Спаи, получение сертификата соответствия на новую модель электропоезда — это итог огромной работы, сообщает «Областная газета».
«Уральские локомотивы» вновь подтвердили свой статус лидера российского железнодорожного машиностроения, центра самых передовых технологий и компетенций в отрасли, — добавил Олег Спаи.
В общей сложности было закуплено 22 «ласточки». В связи с этим скоро еще 18 электропоездов сойдет с конвейера. Они будут отправлены в другие города России.
Для «Ласточек» предусмотрены новые маршруты. Ранее о планах о создании новых направлений сообщал глава региона Евгений Куйвашев.