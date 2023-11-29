tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

В Верхней Салде вспомнили знаменитого ученого Владислава Тетюхина

В Верхней Салде вспоминают легендарного ученого-металлурга Владислава Тетюхина

29 ноября 2023, 14:14
Фото: 1MI

В Верхней Салде вспомнили знаменитого ученого Владислава Тетюхина

В Верхней Салде 29 ноября вспомнили почетного гражданина Верхней Салды, Нижнего Тагила и Свердловской области Владислава Тетюхина. 29 ноября — день его памяти.

В этот день Владиславу исполнился бы 91 год. Он был одним из директоров ВСМПО-АВИСМА, ученым — металлургом. Под его руководством завод стал партнером крупнейших авиастроителей.

Как рассказал глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов, Владислав Тетюхин во всех начинаниях ставил высокую планку и никогда не останавливался на достигнутом.

В память о нем был создан видеосюжет.

Дело Владислава Валентиновича продолжает жить, а мы продолжим развивать Верхнюю Салду, чтобы ее парки, скверы и дороги радовали горожан, привлекали прогуливаться пешком, как это любил делать Владислав Тетюхин, — добавил Александр Маслов.
«Герой нашего времени»: музей-кабинет Владислава Тетюхина открылся в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
#Общество#Завод#Владислав Тетюхин#Металлург#День памяти#Ученый#Верхняя Салда#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Запастись деньгами и терпением: сколько стоит ремонт однушки в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:39
«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
Сегодня, 13:36
Кто вернулся на родину: в мэрии отчитались о миграционной ситуации в Нижнем Тагиле
24 ноября, 17:10
«Уроды»: представитель диаспоры Азербайджана высказался о перестрелке в Екатеринбурге
Сегодня, 09:35
Гололед прогнозируется в Нижнем Тагиле 30 ноября
Сегодня, 10:40
Ремонт яслей №20 продолжится в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:53