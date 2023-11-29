В Верхней Салде вспоминают легендарного ученого-металлурга Владислава Тетюхина

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В этот день Владиславу исполнился бы 91 год. Он был одним из директоров ВСМПО-АВИСМА, ученым — металлургом. Под его руководством завод стал партнером крупнейших авиастроителей.
Как рассказал глава Верхнесалдинского городского округа Александр Маслов, Владислав Тетюхин во всех начинаниях ставил высокую планку и никогда не останавливался на достигнутом.
В память о нем был создан видеосюжет.
Дело Владислава Валентиновича продолжает жить, а мы продолжим развивать Верхнюю Салду, чтобы ее парки, скверы и дороги радовали горожан, привлекали прогуливаться пешком, как это любил делать Владислав Тетюхин, — добавил Александр Маслов.