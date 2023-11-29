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Возмущенный председатель — бизнесмен, культобзор и новая гирлянда для Тагила

Возмущенный председатель — бизнесмен, культобзор и новая гирлянда для Тагила

29 ноября 2023, 18:14
Фото: Midjourney
Председатель Совета ветеранов спецназа выразил неодобрение в адрес тагильских бизнесменов. Жители Тагила пожаловались на штрафы. В 2023 году городские службы провели 704 перекопа в Нижнем Тагиле, а также, как город будет выглядеть в Новый год: самое важное, что произошло 29 ноября в Нижнем Тагиле.

Председатель Совета ветеранов спецназа 12-го отряда «Урал» Роман Жуков побывал на встрече с предпринимателями и политиками Нижнего Тагила и в красках рассказал, что думает о бизнесменах, которые не оказывают помощь бойцам на СВО. В частности, он предложил «обнулять» такие конторы. К слову, Роман и сам является предпринимателем.

«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов
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Водителей теперь наказывают штрафами за парковку возле аэропорта «Кольцово». Камеры видеонаблюдения фиксируют автомобилистов, которые останавливаются на обочине возле аэропорта, чтобы подождать прибытия самолета. Свердловчанам, включая жителей Нижнего Тагила, приходится ждать прилетающих в аэропорт «Кольцово» иногда по несколько часов, теперь это чревато лишними затратами.

Жители Нижнего Тагила пожаловались на штрафы за остановку у аэропорта «Кольцово»
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В Нижнем Тагиле перед началом зимнего сезона были подведены итоги по проделанным земляным работам. Сколько разрешений на проведение земляных работ выданы ресурсоснабжающими организациями и сколько случаев нарушений было зафиксировано — об этом сообщили в мэрии.

Как идет восстановление: 704 перекопа сделали ресурсники Нижнего Тагила в 2023 году
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Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который к Новому году установит и смонтирует новые гирлянды на Театральной площади. На эти цели выделено 4,7 миллиона рублей. На спуске к фонтану снова будут развешены гирлянды «Звездное небо», а над катком на проспекте строителей — гирлянда «Тающая сосулька». Кроме того, будет установлено еще одно светодиодное украшение на металлический шар диаметром 8 метров. Пока неизвестно, где именно оно будет установлено.

Тающая сосулька и звездное небо: новые гирлянды украсят центр Тагила к новому году
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Вам скучно и вы не знаете чем заняться в выходные дни? Не в курсе, что интересного происходит в Нижнем Тагиле? Если да, то TagilCity.ru надеется, что это происходит не так уж и часто. Однако, если у вас возникают подобные вопросы, мы подготовили для вас новый обзор культурных мероприятий, проходящих с пятницы по воскресенье.

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