Возмущенный председатель — бизнесмен, культобзор и новая гирлянда для Тагила

Вам скучно и вы не знаете чем заняться в выходные дни? Не в курсе, что интересного происходит в Нижнем Тагиле? Если да, то TagilCity.ru надеется, что это происходит не так уж и часто. Однако, если у вас возникают подобные вопросы, мы подготовили для вас новый обзор культурных мероприятий, проходящих с пятницы по воскресенье.