Возмущенный председатель — бизнесмен, культобзор и новая гирлянда для Тагила

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Председатель Совета ветеранов спецназа 12-го отряда «Урал» Роман Жуков побывал на встрече с предпринимателями и политиками Нижнего Тагила и в красках рассказал, что думает о бизнесменах, которые не оказывают помощь бойцам на СВО. В частности, он предложил «обнулять» такие конторы. К слову, Роман и сам является предпринимателем.
Водителей теперь наказывают штрафами за парковку возле аэропорта «Кольцово». Камеры видеонаблюдения фиксируют автомобилистов, которые останавливаются на обочине возле аэропорта, чтобы подождать прибытия самолета. Свердловчанам, включая жителей Нижнего Тагила, приходится ждать прилетающих в аэропорт «Кольцово» иногда по несколько часов, теперь это чревато лишними затратами.
В Нижнем Тагиле перед началом зимнего сезона были подведены итоги по проделанным земляным работам. Сколько разрешений на проведение земляных работ выданы ресурсоснабжающими организациями и сколько случаев нарушений было зафиксировано — об этом сообщили в мэрии.
Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика, который к Новому году установит и смонтирует новые гирлянды на Театральной площади. На эти цели выделено 4,7 миллиона рублей. На спуске к фонтану снова будут развешены гирлянды «Звездное небо», а над катком на проспекте строителей — гирлянда «Тающая сосулька». Кроме того, будет установлено еще одно светодиодное украшение на металлический шар диаметром 8 метров. Пока неизвестно, где именно оно будет установлено.
Вам скучно и вы не знаете чем заняться в выходные дни? Не в курсе, что интересного происходит в Нижнем Тагиле? Если да, то TagilCity.ru надеется, что это происходит не так уж и часто. Однако, если у вас возникают подобные вопросы, мы подготовили для вас новый обзор культурных мероприятий, проходящих с пятницы по воскресенье.