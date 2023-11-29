Врач рассказал, какую обувь не в коем случае нельзя носить зимой

Как он отметил, правильно подобранная зимняя обувь предотвращает травмы при ходьбе по льду: «Лучше всего выбирать обувь на шипованной подошве или из плотной резины, чтобы затормозить скольжение. Как известно, резина устойчива к воздействию низких температур». Об этом пишет NEWS.ru.