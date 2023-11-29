Врач рассказал, какую обувь не в коем случае нельзя носить зимой

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Как он отметил, правильно подобранная зимняя обувь предотвращает травмы при ходьбе по льду: «Лучше всего выбирать обувь на шипованной подошве или из плотной резины, чтобы затормозить скольжение. Как известно, резина устойчива к воздействию низких температур». Об этом пишет NEWS.ru.
Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев призвал зимой важной одеваться по погоде. Чтобы защитить лор-органы от вирусных и простудных заболеваний, он посоветовал обязательно носить шапку с шарфом, не мыть голову перед выходом на улицу, а также избегать долгих разговоров по телефону на морозном воздухе.