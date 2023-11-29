Врачи Свердловской области рассказали, как спасали жизнь пострадавшей в метро женщине

Для того, чтобы спасти жизнь екатеринбурженке, нужно было ей провести дренирование плевральной полости, остановить кровотечение, а также восполнить потерю крови. Метод лечения врачи выбирали с учетом беременности женщины. Плод сохранить не удалось, однако медики сумели спасти жизнь горожанке, рассказал хирург Иван Ульянов.