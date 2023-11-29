Врачи Свердловской области рассказали, как спасали жизнь пострадавшей в метро женщине

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Для того, чтобы спасти жизнь екатеринбурженке, нужно было ей провести дренирование плевральной полости, остановить кровотечение, а также восполнить потерю крови. Метод лечения врачи выбирали с учетом беременности женщины. Плод сохранить не удалось, однако медики сумели спасти жизнь горожанке, рассказал хирург Иван Ульянов.
Также женщине обрабатывали раны и делали пластику кожи бедра, что позволило избежать ампутации ноги. Кроме того, врачи сделали операцию на позвоночнике и провели трепанацию черепа.
Я никогда не забуду этих людей и то, что они сделали для меня и моей семьи. Я могу быть рядом с родными, со своим сыном, видеть, как он растет. Благодарю каждого, кто лечил и выхаживал меня, — рассказала пациентка.
Напомним, женщина пострадала 18 сентября 2023 года. По ее словам, в метро ей неожиданно стало плохо и она потеряла сознание. Сейчас екатеринбурженка находится в реабилитационном центре.