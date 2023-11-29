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Врачи Свердловской области провели 4 операции пострадавшей в метро женщине

Врачи Свердловской области рассказали, как спасали жизнь пострадавшей в метро женщине

29 ноября 2023, 16:17
Фото: Городская больница №36

Врачи Свердловской области провели 4 операции пострадавшей в метро женщине

Врачи больницы №36 провели четыре операции 39-летней жительнице Екатеринбурга, которая пострадала после того, как упала на рельсы метро.

Для того, чтобы спасти жизнь екатеринбурженке, нужно было ей провести дренирование плевральной полости, остановить кровотечение, а также восполнить потерю крови. Метод лечения врачи выбирали с учетом беременности женщины. Плод сохранить не удалось, однако медики сумели спасти жизнь горожанке, рассказал хирург Иван Ульянов.

Также женщине обрабатывали раны и делали пластику кожи бедра, что позволило избежать ампутации ноги. Кроме того, врачи сделали операцию на позвоночнике и провели трепанацию черепа.

Я никогда не забуду этих людей и то, что они сделали для меня и моей семьи. Я могу быть рядом с родными, со своим сыном, видеть, как он растет. Благодарю каждого, кто лечил и выхаживал меня, — рассказала пациентка.

Напомним, женщина пострадала 18 сентября 2023 года. По ее словам, в метро ей неожиданно стало плохо и она потеряла сознание. Сейчас екатеринбурженка находится в реабилитационном центре.

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