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14-летняя девочка пропала в Екатеринбурге

Высокая школьница с короткой стрижкой пропала в Екатеринбурге

29 ноября 2023, 03:45
Фото: 1MI

14-летняя девочка пропала в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ведутся поиски 14-летней школьницы, которая исчезла в Октябрьском районе 27 ноября 2023 года.

Рост юной екатеринбурженки — 170 сантиметров. Волосы короткие, светлые. В день своего исчезновения на девочке были надеты джинсы, темная куртка, а также кроссовки белого цвета, рассказали в отряде «Прорыв».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Прорыв»

Пропавшую школьницу разыскивают сотрудники полиции и поисково-спасательный отряд «Прорыв».

Напомним, 22 ноября 2023 года в поселке в Нижнем Тагиле исчез 10-летний мальчик. Спустя сутки поисков его нашли живым сотрудники полиции. Как оказалось, ребенок находился в садах. Правоохранители стали выяснять, в каких условиях воспитывается школьник.

Житель Екатеринбурга пропал при загадочных обстоятельствах
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