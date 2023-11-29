Высокая школьница с короткой стрижкой пропала в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Рост юной екатеринбурженки — 170 сантиметров. Волосы короткие, светлые. В день своего исчезновения на девочке были надеты джинсы, темная куртка, а также кроссовки белого цвета, рассказали в отряде «Прорыв».
Пропавшую школьницу разыскивают сотрудники полиции и поисково-спасательный отряд «Прорыв».
Напомним, 22 ноября 2023 года в поселке в Нижнем Тагиле исчез 10-летний мальчик. Спустя сутки поисков его нашли живым сотрудники полиции. Как оказалось, ребенок находился в садах. Правоохранители стали выяснять, в каких условиях воспитывается школьник.