«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
В первую очередь предприниматель озвучил министру инвестиций и развития Свердловской области Вадиму Третьякову пожелание о поддержке бизнеса, который помогает бойцам СВО:
В какое время мы живем? Сейчас идет СВО. Все-таки в силу того, что я еще являюсь председателем совета ветеранов 12 отряда спецназа «Урал», я очень много принимал участие в помощи, и многие предприниматели участвуют в помощи. У меня вопрос следующий. Приходишь к предпринимателю, говоришь: нас поддерживают, нам дают хорошие условия, чтобы мы развивались, зарабатывали, давай поможем государству, это же задача от президента. Должен каждый осознанно помогать, и, конечно, слава Богу, большинство предпринимателей говорят «Да! Чем помочь?». И непосредственно оказывают помощь. Может быть, создать какой-то реестр, давать им какие-то дополнительные льготы. Если он переживает за свою страну, он готов и участвует, — озвучил Роман Жуков.
В отношении предпринимателей, которые наоборот не помогают фронту и конкурируют на рынке с патриотично настроенными фирмами, председатель совета ветеранов предложил принимать меры наравне с недобросовестными поставщиками:
Часть говорит просто «Да пошел ты нахрен». Я сейчас извиняю за жаргон, меня начинает трясти. И если ИП абсолютно никак, не то что не помогает, он еще, наоборот, против высказывается, то есть некая пятая колонна. И он точно также конкурирует со мной, но не тратит [на поддержку СВО] определенную сумму, определенные проценты о чистой прибыли. Есть список недобросовестных поставщиков, а я бы этих индивидуальных предпринимателей просто бы обнулил.
Министр инвестиций Вадим Третьяков оценил мнение тагильчанина:
Большое спасибо за понимание и за позицию.
Встреча представителей правительства региона и бизнесменов Нижнего Тагила состоялась 22 ноября при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. На ней директора компаний озвучили проблемы в сфере, а чиновники рассказали о мерах поддержки бизнеса.