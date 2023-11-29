«Я бы их обнулил!» Председатель совета ветеранов спецназа в Тагиле осудил бизнесменов

Ветеран спецназа из Нижнего Тагила осудил бизнесменов, не помогающих бойцам СВО

Предприниматель и председатель Совета ветеранов 12-го отряда спецназа «Урал» Роман Жуков на встрече с бизнесменами и чиновниками в Нижнем Тагиле эмоционально высказался о компаниях, которые не поддерживают бойцов во время СВО. Он предложил «обнулять» таких бизнесменов, а фирмам-патриотам помогать.

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