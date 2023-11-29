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Огромные очереди образовались в отделениях «Почты России» в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга не могут отправить письма и получить посылки на «Почте России»

29 ноября 2023, 03:29
Фото: 1MI

Огромные очереди образовались в отделениях «Почты России» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге людям приходится стоять в больших очередях в отделениях «Почты России». Многие не могут отправить письма и посылки, а также получить их.

Как рассказала одна из екатеринбурженок, ей на протяжении двух дней приходилось ездить в разные почтовые отделения, чтобы отправить посылку, и только в одном ей это удалось. На улицах Крауля и Стрелочников, по словам женщины, она отстаивала больше часа в очереди, а затем получала отказ в отправлении, пишет Е1.

Кроме того, горожане жалуются на отделения на Тбилисском бульваре и на улице Мира. Так, по словам одного из посетителей, сотрудники почты ему сообщили, что отправить его письмо сейчас не получится, так как в отделениях случился массовый сбой в программах.

При этом в пресс-службе «Почты России» отметили, что все отделения в городе продолжают работать в прежнем режиме.

Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге жители микрорайона Солнечный жаловались на то, что на пункте выдачи Wildberries образовались огромные очереди, из-за чего не все успевают получить свои заказы.

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