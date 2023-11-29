Жители Екатеринбурга не могут отправить письма и получить посылки на «Почте России»

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Как рассказала одна из екатеринбурженок, ей на протяжении двух дней приходилось ездить в разные почтовые отделения, чтобы отправить посылку, и только в одном ей это удалось. На улицах Крауля и Стрелочников, по словам женщины, она отстаивала больше часа в очереди, а затем получала отказ в отправлении, пишет Е1.
Кроме того, горожане жалуются на отделения на Тбилисском бульваре и на улице Мира. Так, по словам одного из посетителей, сотрудники почты ему сообщили, что отправить его письмо сейчас не получится, так как в отделениях случился массовый сбой в программах.
При этом в пресс-службе «Почты России» отметили, что все отделения в городе продолжают работать в прежнем режиме.
Напомним, в октябре 2023 года в Екатеринбурге жители микрорайона Солнечный жаловались на то, что на пункте выдачи Wildberries образовались огромные очереди, из-за чего не все успевают получить свои заказы.