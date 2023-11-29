Жители Екатеринбурга не могут отправить письма и получить посылки на «Почте России»

Как рассказала одна из екатеринбурженок, ей на протяжении двух дней приходилось ездить в разные почтовые отделения, чтобы отправить посылку, и только в одном ей это удалось. На улицах Крауля и Стрелочников, по словам женщины, она отстаивала больше часа в очереди, а затем получала отказ в отправлении, пишет Е1.