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Автомобилистов штрафуют за стоянку у аэропорта «Кольцово»

Жители Нижнего Тагила пожаловались на штрафы за остановку у аэропорта «Кольцово»

29 ноября 2023, 16:16
Фото: Midjourney

Автомобилистов штрафуют за стоянку у аэропорта «Кольцово»

Передвижная камера видеофиксации ловит автомобилистов, которые стоят на обочине, в ожидании прилета самолета близ аэропорта «Кольцово». О штрафах рассказали жители Нижнего Тагила.

Свердловчане, в частности, тагильчане, вынуждены дожидаться прилетающих в аэропорт «Кольцово» иногда по несколько часов. Ценообразование на парковку устраивает не всех:

Я вообще в шоке от цен, которые приходится платить за ожидание. 15 минут бесплатно, а что за это время сделаешь? Нарушаешь правила, торопишься, толком не поздороваться, цветы в спешке даришь. 800 рублей час стоит, вы считаете, это адекватно? Вот и стоят люди на обочине, а потом подъезжают уже на территорию. Повторный въезд в течение часа у них еще — 500 рублей, — поделился с редакцией TagilCity.ru тагильчанин Евгений.

Штраф получают даже за непродолжительную парковку. По словам тагильчанина, там есть знак «Остановка запрещена», действующий в зоне ограничен, при этом знака снятия ограничений водители не увидели.

Мы на днях встречали сына с армии, остановились там буквально на 3 минуты, фары протерли и прилетел штраф 750 рублей, — пишет в соцсетях тагильчанка Юлия.

Помимо цен, еще есть проблемы с трафиком. Он повышен даже в ночное и, казалось бы, непопулярное время. Бесплатные парковки постоянно переполнены.

Парковка запрещена на одном из перекрестков на улице Ильича в Нижнем Тагиле
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