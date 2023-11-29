Жители Нижнего Тагила пожаловались на штрафы за остановку у аэропорта «Кольцово»

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Свердловчане, в частности, тагильчане, вынуждены дожидаться прилетающих в аэропорт «Кольцово» иногда по несколько часов. Ценообразование на парковку устраивает не всех:
Я вообще в шоке от цен, которые приходится платить за ожидание. 15 минут бесплатно, а что за это время сделаешь? Нарушаешь правила, торопишься, толком не поздороваться, цветы в спешке даришь. 800 рублей час стоит, вы считаете, это адекватно? Вот и стоят люди на обочине, а потом подъезжают уже на территорию. Повторный въезд в течение часа у них еще — 500 рублей, — поделился с редакцией TagilCity.ru тагильчанин Евгений.
Штраф получают даже за непродолжительную парковку. По словам тагильчанина, там есть знак «Остановка запрещена», действующий в зоне ограничен, при этом знака снятия ограничений водители не увидели.
Мы на днях встречали сына с армии, остановились там буквально на 3 минуты, фары протерли и прилетел штраф 750 рублей, — пишет в соцсетях тагильчанка Юлия.
Помимо цен, еще есть проблемы с трафиком. Он повышен даже в ночное и, казалось бы, непопулярное время. Бесплатные парковки постоянно переполнены.